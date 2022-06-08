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拒國會調查暴動案 納瓦羅：被捕遭FBI脫衣檢查不給吃喝

記者顏伶如╱綜合報導
納瓦羅6日晚間接受福斯新聞網專訪時透露，因國會暴動案被捕後在押期間受到差勁對待。(Getty Images)
納瓦羅6日晚間接受福斯新聞網專訪時透露，因國會暴動案被捕後在押期間受到差勁對待。(Getty Images)

前川普政府白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒絕配合眾院國會暴動調查傳訊而遭藐視國會罪名起訴，日前被捕後保釋後傳；納瓦羅6日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)訪問時說，遭到聯邦調查局(FBI)探員逮捕時曾被脫衣檢查，沒東西吃也沒水喝，還不准與律師聯絡，但他未提供證據。

納瓦羅拒絕配合眾院國會暴動調查委員會發布傳票要求作證，遭藐視國會罪名起訴；他6日晚說被捕後在押期間受到差勁對待。納瓦羅是繼前白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)之後，第二名因不願配合眾院國會暴動調查而遭藐視國會罪名起訴的前政府官員。

72歲的納瓦羅受訪時說，聯邦調查局探員並沒有直接上門來逮捕他，「而是選擇了不一樣的管道」，使出用來對付恐怖份子的威嚇策略。

他說：「他們讓我去機場，在那邊派出五名幹員抓我，彷彿對待凱達組織(Al Qaeda)恐怖分子，把我丟到車裡，接下來我就被戴上腳銬與手銬，脫衣檢查」。

他也說：「沒人希望遭到單獨囚禁，戴著腳銬，不給食物，不給飲水，也不准跟律師聯絡，可是我們現在就生活在這種世界。」納瓦羅受訪時並未提供證據。

對於遭到藐視國會起訴，納瓦羅在訪問中對卡爾森說，自己遭到聯邦機關的「非法調查」，眾院也非法發布作證傳票；他曾表示，打算在法庭上擔任自己的辯護律師。

眾院 白宮 傳票

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