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拒救溺水男 亞利桑納州3警察遭調查

編譯郭宣含╱綜合7日電
亞利桑納州坦佩警察5月獲報處理一對夫妻糾紛，當時丈夫比金斯(圖)跳進湖中游泳可能溺水，向警察求救，但警察未出手協助，比金斯最後溺斃。(NBC電視台截圖)
亞利桑納州坦佩警察5月獲報處理一對夫妻糾紛，當時丈夫比金斯(圖)跳進湖中游泳可能溺水，向警察求救，但警察未出手協助，比金斯最後溺斃。(NBC電視台截圖)

華盛頓郵報(WP)報導，亞利桑納州坦佩(Tempe)警察5月獲報處理一對夫妻糾紛，該名丈夫比金斯(Sean Bickings)當時跳進湖中游泳，隨後因快溺水向警察求救，但在場警察未出手協助，並叫他自己游回岸上，比金斯最後溺斃；此案目前仍在調查中。

坦佩市官員公布5月28日警察隨身攝影機文字稿，34歲的比斯金表示：「我要沉下去了。」

過沒多久，文字稿中的一號警察指示比金斯去抓住橋墩，並表示「好，我不會跳下去幫你的。」

「拜託救我。」比金斯懇求道：「拜託、拜託、拜託。」

坦佩市府官員在3日新聞稿中指出，過沒多久，比金斯便溺斃。

當局正在調查這三名到場警察的行為，目前他們正在放非處分有薪行政假；坦佩警察局長格洛弗(Jeff Glover)表示，比金斯的死亡是起悲劇。

5月28日凌晨5時許，坦佩市警察獲報在坦佩藝術中心(Tempe Center for the Arts)外，比金斯和一名女子發生明顯騷動，該藝術中心比鄰坦佩市水庫「坦佩鎮湖」(Tempe Town Lake)；比金斯當時「衣不蔽體」。

從警察隨身攝影機可見，警察前去和該名女性談話，該名女性自稱是比金斯妻子，並稱兩人偶爾會吵架，但對方未對她造成肢體傷害。

兩名警察走過去和比金斯談話，一邊依標準流程詢問兩人姓名，以確定他們是否遭通緝；警方事後表示，比金斯有三個搜查令。

此時比金斯慢慢跨越欄杆說要「去游泳」，警察告訴他不得入湖游泳，但他開始朝橋的方向游去；兩名警察走到橋上看比金斯，同時比金斯開始掙扎，稱快要溺水請警察救他。

這兩名警察陸續表示：「你不會溺水」、「我可不會跳下去幫你」。這時比金斯妻子也開始懇求警察協助，甚至一度要跳進水中，她表示：「我要瘋了，他在你們面前溺水，而你們卻不出手相救。」

警方表示，比金斯游不到40碼便開始掙扎，沒多久就未再浮出水面，屍體在當日上午11時30分被打撈上岸。

警察 游泳 攝影

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