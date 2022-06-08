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佛州海域污染 魚群驗出藥物反應平均多達七種

編譯徐薏茹╱綜合7日電

一項研究在佛羅里達州外海的魚群中，檢驗出大量人類藥物陽性反應，反映出人類廢水污染海洋生態的隱憂。

佛羅里達國際大學(FIU)與「北梭魚和海鰱信託」(BTT)的研究員從2018年開始，研究比斯坎灣(Biscayne Bay)與佛羅里達礁島群(Florida Keys)的北梭魚及海鰱魚群。

研究員蒐集93隻北梭魚和海鰱魚的血液、組織樣本，發現每個樣本中平均含有七種人類使用的藥物成分，包括抗抑鬱藥、降血壓藥、前列腺治療藥物、抗生素、止痛藥。

其中一隻魚的組織甚至帶有多達17種藥物成分，除此之外，北梭魚的獵物如螃蟹、蝦子體內也檢測出藥物反應。

藥物會影響魚群生活，包括牠們的捕食習慣、社交行為與遷徙行為，威脅原本就已縮水的北梭魚魚群數量。

佛羅里達國際大學海岸和魚群生態學者珍妮佛．雷哈加(Jennifer Rehaga)表示：「這些研究結果告訴我們，這對漁業是是可怕的威脅，突顯出解決長期存在的廢水基礎建設議題有迫切需求。」

研究也指出，美國每年開出將近50億張藥處方，臨床研究機構IQVIA報告顯示，2020年共開出63億張藥處方。

儘管如此，目前仍缺少藥物處置的環境法規；藥物可以透過尿液排放流入淡水，如湖泊、河流等，因為水處理系統無法完全過濾藥物。

檢測 血壓 佛羅里達州

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