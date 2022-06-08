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曼哈頓名醫卡希爾遭2女控性侵 律師：索償不成才告

記者胡玉立╱綜合報導
現年86歲的紐約名醫卡希爾，遭兩位女性患者出面具名指控性侵犯，並尋求賠償。圖為卡希爾2009年獲頒終身人道成就獎後發表談話。(Getty Images )
現年86歲的紐約名醫卡希爾，遭兩位女性患者出面具名指控性侵犯，並尋求賠償。圖為卡希爾2009年獲頒終身人道成就獎後發表談話。(Getty Images )

現年86歲、幾十年來協助紐約州建構衛生醫療機構及政策的紐約市曼哈頓名醫卡希爾(Kevin M. Cahill)，陸續遭兩位女性患者出面具名指控性侵犯，並尋求賠償。紐約時報報導，現年32歲、來自科羅拉多州的梅根·韋斯科(Megan Wesko)2020年向聯邦法院控告卡希爾，指她在求診時遭到卡希爾性侵，卡希爾還對她展開長達十年的狂熱追求。

另一位現年35歲女性娜塔莉·毛羅 (Natalie Mauro)也對他提出性侵控訴。

卡希爾是1970年代紐約州長凱瑞(Hugh Carey)好友和資深顧問，在紐約第五大道設有私人診所，包括前總統雷根和教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)、指揮家兼作曲家伯恩斯坦(Leonard Bernstein)都是座上客；他和家人也長年在曼哈頓豪宅維持美國愛爾蘭歷史學會(American Irish Historical Society)運作。

紐時報導，32歲的韋斯科在訴訟中表示，2009年9月2日她19歲，在一趟尼泊爾旅行嚴重腹瀉問題後，找熱帶病專家卡希爾看診；卡希爾在房間內沒有任何監護人情況下對她進行侵入性檢查，用手指或物體插入她的肛門。約診結束後，卡希爾多次致電韋斯科，要她繼續看診，對她展開追求。韋斯科告訴紐時，她向卡希爾明確表示對與他建立親密關係不感興趣。

2018年，人在科羅拉多州的韋斯科因身體不適，向卡希爾求助希望轉介科羅拉多州當地醫生，結果發現她罹患子宮內膜異位症，需找紐約專家進行特定類型手術。卡希爾堅持要韋斯科找他做兩次術前檢查。2019年，他在看診時撕開她的紙袍、撫摸她的胸部、以物體插入她的肛門，並強吻她，說愛她。

紐時表示，該報查閱了卡希爾發給韋斯科的數百封電郵和數十封手寫卡片和語音訊息；卡希爾的律師麥金提(Leo F. McGinity Jr.)則表示，所有指控都錯誤，州衛生當局已開始調查。他還表示，控告卡希爾的女士「利用友誼謀取經濟利益」，在採取法律行動前就要求賠償。

但另一位提控女性患者毛羅也描述卡希爾曾對她做出類似的檢查，她2006年獲全球計畫贊助前往蓋亞那前，紐約復敦大學(Fordham University)推薦她去找卡希爾打預防針；她回來後病了，又被轉診給卡希爾。毛羅說，雖然她是腸胃問題，但卡希爾檢查她的乳房，讓她側臥，在她肛門裡插入物件。她回憶自己後來告訴男友，「我覺得我剛被一個70歲的醫生強暴了。」

紐約州5月通過「成人倖存者法案」，2022年底開始，性侵犯受害者有一年時間對施暴者提起民事訴訟，即使這些攻擊發生在幾十年前；法律專家預計明年會出現大量類似訴訟。

性侵 紐約州 科羅拉多州

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