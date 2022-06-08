本田Pilot停啟系統失靈 近20萬車調查

全國公路交通安全管理局宣布，對用戶投訴本田公司Pilot多功能車的停啟系統失靈問題，展開調查。(Getty Images)

全國公路交通安全管理署(NHTSA)7日宣布，對車主投訴本田 公司(Honda )Pilot多功能車的停啟系統(stop-start system)失靈問題展開調查。

新型車輛安裝的停啟系統在遇到紅燈和路口完全停車時，引擎會熄火，起步時會自動重新啟動，以節省汽油；但部分本田Pilot多功能車如果停車熄火後，停啟系統卻不能自行重新啟動，部分車主甚至投訴說，需用電纜接上其他車的電瓶，才能將引擎重新啟動。

NHTSA表示，調查涉及到2016至2020年款的近19萬5000輛Pilot車，他們迄今接到221起投訴，但沒有停啟系統失靈導致的車禍 和人員受傷報告。

被調查的本田Pilot車為3.5升六缸引擎和九速自動排檔，NHTSA的文件顯示，本田公司曾表示，裝有相同引擎和相同自動檔的其他型號車輛，如本田Odyssey廂型車、Acura TLX轎車和Acura MDX多功能車，也可能存在同樣的問題。

本田公司表示，將配合NHTSA的調查，同時也展開公司內部的調查。

NHTSA表示，通過調查將確定停啟功能失靈的安全性問題，以及還有多少其他型號的本田車也受到此問題的影響。