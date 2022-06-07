聯準會指標亮警訊 美國GDP恐連兩季負成長

美國消費者物價指數年增率連兩個月超過8%，考驗占經濟7成比重的民間消費韌性。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社）

美國物價飛漲侵蝕民眾購買力，聯邦準備理事會（Fed）一項備受關注的經濟指標顯示國內生產毛額（GDP）可能連兩季負成長。一旦成真，經濟將符合技術性衰退定義。

亞特蘭大聯邦準備銀行今天更新預估經濟走勢的GDPNow資料。綜合近期多方經濟數據的預測模型顯示，美國第2季GDP折合年率僅成長0.9%，低於1日公布的1.3%。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情影響，美國首季GDP折合年率萎縮1.5%，遠不如前一季擴張6.9%的表現。6月中下旬經濟如持續走弱，導致第2季GDP再度萎縮，美國經濟將陷入2020年以來首次衰退。

GDPNow預測數據下修主因是占經濟7成比重的民間消費降溫。第2季個人消費支出估計成長3.7%，不如先前預估的4.4%；實質民間投資估計負成長8.5%，比先前預估負成長8.3%還糟。

與此同時，美國貿易前景改善，實質淨出口預計使第2季經濟成長折損0.13個百分點，比前估折損0.25個百分點理想。

美國通貨膨脹盤踞在40年高點，促使聯準會 以1980年代以來最積極步調升息 。近期微軟（Microsoft）與達吉特（Target）等大型企業紛紛下修獲利預測，反映經濟前景愈來愈不樂觀，但華爾街法人普遍預期，消費支出強韌加上就業持續成長可能有助經濟躲過衰退。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）5月在官員決議升息2碼（0.5個百分點）後說，美國經濟非常強健，足以因應貨幣政策緊縮局面。就算政策緊縮產生衝擊，經濟也有機會「軟著陸」。

另一方面，財政部長葉倫 （Janet Yellen）今天告訴國會議員，美國可能面臨長期高通膨局面。

美國消費者物價指數（CPI）年增率已連兩個月超過8%。葉倫說，通膨預料將保持在高點，她很希望現在能降低一些，但今年平均通膨率可能高於政府3月預測的4.7%。