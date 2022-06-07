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下月101歲冥誕 南西雷根紀念郵票發行

記者張聲肇／綜合報導
第一夫人吉兒‧拜登6日出席白宮揭示前總統夫人南西．雷根紀念郵票發行的儀式。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登6日出席白宮揭示前總統夫人南西．雷根紀念郵票發行的儀式。(美聯社)

第一夫人吉兒．拜登6日在揭示前總統夫人南西．雷根紀念郵票發行的典禮上，讚揚這位40年前白宮女主人，說南西。雷根以優雅的心態，造福了無數美國人。

吉兒說，第一夫人的地位是用來服務民眾，「令人難以置信」的平台，「我們多多少少是料想不到的，突然間被推進全國注意的鎂光燈底下。」

她說，雷根夫人了解第一夫人角色面前，布滿陷阱又萬方矚目，卻從中找到充滿人性的演出方法，「她知道這個角色的潛能。」

吉兒說，下個月就是雷根夫人的101歲冥誕，「我們今天發行這張郵票，目的就在確認她對美國作出了很大的貢獻。」

郵政總局發行以雷根夫人肖像為主題的永久平信郵票，是雷根總統基金會這一年來，紀念前第一夫人百歲冥誕系列活動之一。南西．雷根出生於1921年6月6日。

雷根總統時代的白宮官員萊安(Fred Ryan)說，南西．雷根生前極力提倡照顧好被認養的祖父母，宣揚藝術不餘遺力，連白宮的修復、改建工作，也盡心盡力。民眾心目中的她，也是「對毒品說不」運動的倡導人，擔任第一夫人期間罹患乳癌，努力抗癌，對先生則是忠心不二，從旁輔佐。

發行郵票紀念南西．雷根，引發社群媒體不小抗議之聲，因為雷根本人不在意男女同性戀者的福祉，對雷根執政期間爆發的愛滋病危機，兩夫婦也幾乎毫無作為。

也有人對民主黨總統夫人為「保守」的雷根夫人紀念郵票出面，大表不滿，更令這種人氣憤的是，這個月是伸張同性戀人權的「驕傲月」，吉兒偏偏挑這個時候，讚美代表共和黨價值觀的總統夫人。

吉兒希望大家從「我們不了解的人身上」學習，跨越認知鴻溝，找到共同立足點，「這才是我們的將來必須站立的基礎；全國各界要團結一致，需要每個人都幫忙。」

白宮 同性戀 社群媒體

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