全美猴痘病例上升 13州出現31例 紐約、加州最嚴重

聯邦疾病防治中心6日將猴痘警示升至第二級，建議旅客出門配戴口罩，並遵守相關防疫措施。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )6日證實，截至目前全美猴痘 病例上升至31例，出現病例的13州中以紐約和加州最嚴重；CDC已將猴痘警示升至第二級，建議旅客出門配戴口罩，並遵守相關防疫措施。

目前全球共27國出現猴痘病例，CDC警告旅客應避免與染疫患者密切接觸，包括皮膚或生殖器出現損傷的患者；避開死亡或活體野生動物，如老鼠、松鼠、猴子等。

CDC指南建議：「避免食用或用野味備料，避免使用從非洲野生動物身上取得的產品(奶油、乳液、粉末)」同時建議旅客避開受污染的物品，如衣物或被褥。」

指南中也建議旅客配戴口罩：「戴口罩可以幫助預防感染許多疾病，包括猴痘。」

猴痘症狀包括肌肉疼痛、發燒、頭痛，身體起疹或出現傷口。

根據世界衛生組織(WHO)消息，猴痘病毒流行的國家中，3%至6%的通報病例死亡。

世衛組織4日更新訊息：「截至2022年6月2日，在非流行病國家中，並無傳出與當前猴痘疫情相關的死亡案例，但是猴痘盛行國家仍持續通報確診與死亡案例。」

任何出現症狀的人必須聯絡醫護人員，尋求醫療協助。

5月18日美國出現第一起猴痘病例，該個案近期從加拿大返國。

美國目前發現兩種不同的病毒株，絕大部分案例與近幾周在歐洲發現的病毒株相符，兩種病毒株皆為較輕微的西非變種病毒。

出現兩種病毒株也代表期間有多次的動物傳人感染，最終導致美國出現案例。

白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)4日表示，1200劑疫苗 與100項療程已經配送至美國，將優先提供給與染疫患者有密切接觸的人群。

目前共兩種已授權的疫苗：ACAM2000疫苗、JYNNEOS疫苗。它們原先研發用來對抗天花。

JYNNEOS疫苗相對較新，副作用較少。

截至5日，WHO已接獲來自全球780個猴痘病例通報，一周前病例數為257例。這些數據不包含中非與西非病例。

最新病例主要出現在北美、歐洲，其中英國多達207例，西班牙156例。