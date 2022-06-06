「捍衛戰士2」北美第二周票房 續稱霸

好萊塢巨星湯姆．克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」上映第二周人氣居高不下，蟬聯北美冠軍。(美聯社)

「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)上映第二周人氣居高不下，蟬聯北美票房冠軍，本周票房持續熱賣8600萬元，僅比首映周下滑32%，創下首映票房破億電影 中最小跌幅，多數電影隔周票房通常下跌50-65%。

「捍衛戰士」(Top Gun) 睽違36年推出續作，好萊塢巨星湯姆．克魯斯(Tom Cruise)再度飾演經典角色，更創下其從影多年來最佳首映票房紀錄。

國外表現甚至更加亮眼，在64個海外市場中，第二周票房僅微幅下降20%，賣出8170萬元。

憑藉極佳的口碑、各界影評盛讚，加上四處飛的全球宣傳行程，「捍衛戰士：獨行俠」全球票房狂賣5億4860萬元，為湯姆克魯斯 生涯再添一部經典熱賣片；截至周末，國內票房累計2億9160萬元，第二周擴大放映影廳，增至4751廳，為播映影廳數目新高。

儘管「捍衛戰士：獨行俠」尚無法與全球熱賣18億9000元的漫威超級英雄大片「蜘蛛人 ：無家日」(Spider-Man: No Way Home)匹敵，湯姆克魯斯與片商仍因引領影院復甦的重要一戰而備受讚揚，本片因疫情已延遲兩年上映。

「蜘蛛人：無家日」1月上映時幾乎沒有能與其相抗衡的大預算強檔片，這次「捍衛戰士：獨行俠」則為夏季排隊等著上映的熱門電影打響第一砲；接下來將陸續上映的電影包括「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World: Dominion)、「玩具總動員」衍生作品「巴斯光年」(Lightyear)。

「侏羅紀世界：統霸天下」為「侏羅紀世界」三部曲最終章，周末在15個國際市場搶先上映，票房目前累計5550萬元；2015年首部曲「侏羅紀世界」(Jurassic World)全球賣出16億7000萬元；2018年續集「侏羅紀世界：殞落國度」(Jurassic World: Fallen Kingdom)賣出13億1000萬元。