制止校園槍案 研製電擊無人機可使嫌犯動彈不得

電擊槍廠家Axon公司正研製一種新型的警用電擊無人機，可用於學校巡視。(美聯社)

電擊槍廠家Axon公司近日透露，正研製一種新型的警用電擊無人機，裝有可電擊致人暈厥的武器在學校巡視，以鎖定嫌疑人使其動彈不得，防止類似烏瓦德、珊迪虎克小學和哥倫邦高中的慘重槍案再度發生。

但公司在向所屬的人工智能 倫理委員會介紹新型產品時，卻遭到委員會部分專家的批評，認為想法危險，對將武器化的無人機部署在警力過多的少數族裔社區持保留態度，部分專家甚至以辭職表示抗議。委員會的成員、紐約大學法學教授佛里曼(Barry Friedman)說：「這個想法太瘋狂，無人機不能穿越關閉的門，除非全國的每間教室都部署無人機，否則根本行不通。我們懇求公司不要這樣做。」

Axon公司創始人兼執行長史密斯(Rick Smith)表示，烏瓦德槍案中，警察 一個多小時都沒有採取行動擊斃槍手，他深感失望，因此感到有必要公開自己的新想法，以便公眾探討警方應對攻擊者和加強學校安全的有效途徑。

史密斯說，他們至少2019年就創意出電擊無人機的概念，並在進行可行性試驗。公司過去一年做了電腦仿真設計，進行了無人機發出電磁波使人靜止不動的試驗，也曾與公司的倫理委員會討論過新產品的可行性。

史密斯表示，電擊無人機仍處於研發的早期階段，他們將繼續與公司的倫理委員會、執法部門、社區領袖和學校人員協商，並承認以後如果不可行，公司將會放棄。

史密斯強調說，公司絕對不是利用最近的校園槍案悲劇來吸引投資 人，「我們這樣做是因為我們在意，我們是企業，取得的成功是使命驅動的，要解決我們最關注的問題」。