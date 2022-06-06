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社安金、紅藍卡基金破產大限 延後1年至2035

記者顏伶如／綜合報導
當局最新年度報告顯示，社安金信託基金到了2035年初將無力支付福利全額，比2021年的評估稍微樂觀。(美聯社)
當局最新年度報告顯示，社安金信託基金到了2035年初將無力支付福利全額，比2021年的評估稍微樂觀。(美聯社)

美國經濟受到疫情重創之後復甦表現優於預期，社安金以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)破產日期，得以往後推延。不過，官員警告說，現今美國經濟問題恐讓退休金計畫基礎增添更多壓力。

社安金與聯邦醫療保險理事會年度報告2日出爐，內容指出社安金信託基金到了2035年初將無力支付福利全額，去年報告估計的時間點則是2034年。2020年年度報告估計的破產時間點則是2035年間。

做為住院病患給付的聯邦醫療保險信託基金用罄日期估計則在2028年間，去年報告預測的日期是在2026年。

最新公布的年度報告中寫道，美國經濟歷經2020年衰退之後，恢復情形比去年時的預期更為強勁、快速，信託基金的估測精算數值獲得正面影響。

年度報告中指出，雖然美國仍有新冠疫情，對於長期估測將不至於產生淨影響(net effect)。報告中註明，內容是在今年2月完成，也就是在全美各地又有一波新增染疫案例、通貨膨脹尚未迅速攀升之前。

根據統計，全美有超過6500萬人領取社安金，其中以退休族為主，另外還有身心障礙者、病故勞工遺眷等。聯邦醫療保險則為大約6400萬名老年人及身心障礙者提供服務。

報告指出，一旦社安金信託基金用完，聯邦政府只能提供原訂發放社安金的八成金額，聯邦醫療保險信託基金用罄之後，則只能支付原本福利的九成額度。

另一方面，聯邦醫療保險的醫院保險基金收入將比去年估計來得高，因為參加保險勞工人數、納入範圍的平均薪資都雙雙增加。

薪資稅(payroll tax)是主要資金來源，在2021年當中，估計有1億8300萬民眾繳交薪資稅。

根據這份報告，聯邦醫療保險B部分(Part B)看診保費將維持在每月170.1元。政府官員說，這項估測是根據今年稍早的資料，未能反映阿茲海默症新藥Aduhelm價格調降之後的變動。

聯邦醫療保險 社安金 退休金

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