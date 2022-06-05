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農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離

編譯盧炯燊／綜合4日電
拜登夫婦4日在家鄉德拉瓦州里霍博斯海灘的別墅度周末。圖為拜登總統在當地做完禮拜離開教堂。(美聯社)
拜登夫婦4日在家鄉德拉瓦州里霍博斯海灘的別墅度周末。圖為拜登總統在當地做完禮拜離開教堂。(美聯社)

一架私人輕型飛機4日誤闖總統拜登德拉瓦州海濱別墅上空的受限空域，兩架軍方飛機緊急攔截的同時，拜登與第一夫人吉兒(Jill Biden)由特勤人員短暫撤離到附近一個消防站。

白宮表示，拜登及其家人沒有受到威脅，在評估情況後，拜登夫婦返回在里霍博斯海灘(Rehoboth Beach)的別墅。

特勤局發聲明表示，這架輕型飛機錯誤進入安全禁飛區後，立即被護送出限制空域。初步調查顯示，機師沒有使用正確的無線電頻道，也沒有遵照聯邦航空管理局(FAA)本周初公布的飛行指引。

聯邦法規要求飛機師在起飛前檢查航線上的飛行限制，不過意外誤闖受限空域，尤其是臨時限制區是很常見。

周五(3日)是吉兒生日，拜登夫婦回到德拉瓦州的海濱度假別墅。按照總統在華盛頓以外地區旅行的標準做法，FAA本周初已公布里霍博斯海灘的飛行限制，包括一個半徑為10英里的禁飛區及一個30英里的限制區。

當地居民利拉德(Susan Lillard)向CBS新聞表示，她看到一架小型白色飛機飛過總統家上空，兩架軍用飛機迅速升空攔截。

美國軍機和海岸警衛隊直升機經常用來攔截任何違反飛行限制的飛機。被攔截的飛機被轉移到附近的機場接受執法人員查問，有可能面對刑事或民事處罰。

拜登 德拉瓦州 白宮

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