史上第1位 墨西哥裔女上太空 7歲移民、打4份工上大學圓美國夢

卡塔雅．艾查澤拉塔4日成為史上第一位進入上太空的墨西哥裔女性。(美聯社)

正在約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)攻讀工程學碩士學位的墨西哥 裔卡塔雅．艾查澤拉塔(Katya Echazarreta)，於東岸時間4日上午自德州藍源公司(Blue Origins)太空 基地升空，成為史上第一位進入太空的墨西哥裔女性。

參加本次太空失重體驗活動的人數共六人，除艾查澤拉塔外均為付費搭乘，而她本人則是透過藍源公司投資人泰勒(Dylan Taylor)2017年設立的非營利組織「讓人類上太空」(Space for Humanity)相關資助計畫雀屏中選，得以免費獲得一個席位。

「讓人類上太空」執行董事瑞秋．萊昂斯(Rachel Lyons)表示，該組織開放免費太空艙席位供各界人士申請，由於向來致力於實現種族平等，因此會在各個種族、各個職業類別中挑選最能體現多元平等價值的申請人，本次中選的艾查澤拉塔是經過多方評估後，認為能夠代表新移民 在美國落地生根後，為自己、為家庭打拚實現美國夢的人。

萊昂斯說：「我們正在尋找向艾查澤拉塔這樣優秀的人，既能夠展現出對探索世界的熱情，又能發揮一定影響力，我們希望能把各項領域中的傑出領袖送上太空，讓他們體驗一下宇航員常說的『總觀效應』(overview effect)，也就是從多數人無法體驗的角度觀察熟悉的城市時，產生如同世界之大而人類紛爭及邊界的狹小的感慨或者想法。」

艾查澤拉塔自7歲移民美國以來，一直兢兢業業刻苦讀書，高中畢業後為籌措大學學費，最忙的時候曾經同時做四份兼差；現在除了正在攻讀碩士學位外，還在抖音(TikTok)上擁有超過33萬粉絲，主持以科學為重點的YouTube系列節目，並且是周末CBS節目「不可阻擋的使命」(Mission Unstoppable)的主持人。

對於這次的太空之旅，艾查澤拉塔對「總觀效應」深有體悟，她說：「俯瞰塵寰，突然讓我意識到我們所有人的過去、現在、未來，乃至於每一個正確或錯誤的決定，都在這裡發生，因此我認為每個人都應該站在這個角度看看這個世界，而我拉丁裔的身分對此有更深的體悟，強化了我的使命感。」