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首個熱帶風暴 南佛州一夜暴雨成災 邁阿密成水鄉澤國

記者胡玉立／綜合報導
南佛州豪雨成災。邁阿密市小哈瓦那社區的75歲拉伊瓦4日上午用木棒嘗試疏通下水道，四周都是滾滾洪流。(美聯社)
南佛州豪雨成災。邁阿密市小哈瓦那社區的75歲拉伊瓦4日上午用木棒嘗試疏通下水道，四周都是滾滾洪流。(美聯社)

南佛羅里達州居民4日上午一覺醒來，發現一夜之間，大雨成災；邁阿密市中心、布里克爾(Brickell)和南佛州其他地區的道路被雨水淹沒，汽車半途熄火、駕駛和車子泡在水裡動彈不得。氣象預報全天發布洪水警報；下午降雨開始減少，但仍可能出現洪水。對佛羅里達礁島群(Florida Keys)發布的熱帶風暴警告，則已於上午11時解除。

惡劣天氣也打亂了周末旅行計畫，邁阿密國際機場和勞德岱堡-好萊塢國際機場有數十個航班取消或延誤。邁阿密國家氣象局(National Weather Service of Miami)表示，過去24到36小時內，南佛州東半部出現了4到10吋的降雨。

國家氣象局氣象學家托瑞斯-瓦奎斯(Ana Torres-Vazquez)說：「這顯示天候系統不一定需要被冠上名字，就能產生巨大影響。」隨著此風暴系統進入大西洋，4日晚在佛州東海岸附近加強成為「熱帶暴風亞歷克斯」(Tropical Storm Alex)；此系統若加強成為熱帶風暴亞歷克斯，將是2022年大西洋颶風季節第一個命名的熱帶風暴。

國家颶風中心(National Hurricane Center)4日下午2時發布諮詢消息指出，該系統位於皮爾斯堡(Fort Pierce)西南偏南約15英里處，在佛州上空迅速向東北移動。

6日，百慕達附近或以北都可能處於熱帶風暴警戒下，巴哈馬西北部也在熱帶風暴警告範圍內。

颶風中心稱，皮爾斯堡錄得的陣風時速為40英里/小時，墨爾本海灘(Melbourne Beach)附近氣象站報告的陣風時速為48英里/小時。熱帶風暴強風向外延伸至中心以東210英里。

邁阿密消防局表示，從4日上午6時開始，它們開出六輛高底盤車輛，將滯留在車裡的人逐一從全市洪水淹沒道路上救出，多條道路被迫關閉。消防局一早發推文呼籲民眾「不要開車或穿過積水，注意安全」。隨著水位上漲，許多人不得不放棄自己的車或從車頂天窗逃生。

邁阿密居民羅布萊托(Mario Robleto)在完成墓地輪班工作後，發現車子完全淹沒在水裡，他說：「我看到車裡全是水，我沒有打開它，因為我知道它一定動不了。」拖車公司員工赫南德斯(Robert Hernandez)告訴Weather.com，他接到12到20名駕駛電話，說他們停在路上的汽車困在洪水裡，請求幫助。

南佛州豪雨成災。邁阿密市的小哈瓦那社區4日上午街上滾滾洪流。(美聯社)
南佛州豪雨成災。邁阿密市的小哈瓦那社區4日上午街上滾滾洪流。(美聯社)

熱帶風暴 洪水 佛州

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