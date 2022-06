加油站陌生人預測「你會贏頭獎」 密州婦刮中400萬

密西根州樂透局發行的30元終極百萬刮刮樂彩券。(密西根州樂透局)

密西根州 杰納西郡(Genesee County)54歲婦人聲稱,她在加油站 遇到一名陌生人,建議她購買終極百萬刮刮樂(Ultimate Millions),而且告訴她會贏得頭獎;沒想到聽從建議後預言竟然成真,這位婦人抱走400萬元彩金。

這位不願具名的婦人表示:「我和丈夫到加油站去加油,在排隊結帳的時候,有個陌生人過來告訴我們,『你應該買個30元的樂透,我賭你會贏走那400萬元』。我們想了一下,就決定買一張終極百萬刮刮樂來試試手氣。」

「我們回到車上就開始刮彩券,沒想到真的刮出400萬元,我們都傻住了。」婦人繼續說:「一開始我們以為是自己搞錯了,因為我們不可能真的會贏。所以我們把彩券放到一旁,想說等下再來檢查。到我們回家再看一次時,才確定我們真的中獎了。」

該名婦人是在大布蘭克(Grand Blanc)的Mobil加油站購買彩券,也已親自前往州樂透局總部兌獎;她選擇一次性領取彩金250萬元。她表示,計畫先付清所有既有的開銷,剩餘的部分再存起來。

該州最近一次出現兆彩(Mega Millions)或勁球獎(Powerball)頭彩贏家是在2021年的3月,得獎人是奧克蘭 郡俱樂部Wolverine FLL Club的四位成員,獎金高達10億5000萬元,他們也表示會將所有獎金回饋給社區。

去年該州沃倫市(Warren)也開出一張100萬元的彩券,至今卻無人領取,最後全數捐給學校補助基金(School Aid Fund)。

當地有興趣購買樂透或是想兌獎的的民眾可前往密西根州樂透局(Michigan Lottery)的官方網站,查詢刮刮樂或其他彩券的最新結果。

另外,也可參考樂透解析專家路斯提格(Richard Lustig)的書「學習如何增加贏得彩券的機會」(Learn How To Increase Your Chances Of Winning The Lottery,暫譯);路斯提格來自佛羅里達州,曾贏得七次樂透頭獎。