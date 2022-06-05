DNA鑑定 查出50年前佛州發現屍骸身分 是當時15歲失蹤少女

警方相信普爾是佛州連續虐殺兇手謝弗的受害人。(棕櫚灘警局)

佛州 棕櫚灘郡1974年6月發現的一具人體骸骨，50年後終於透過DNA檢測 技術，確認身分；死者是15歲少女普爾(Susan Gale Poole)，1972年聖誕節前在布羅瓦郡(Broward County)失蹤。

棕櫚灘警探斯普林格(Bill Springer)日前在記者會上宣布，解開50年來死者身分的謎團。

斯普林格說，死者身分一直是宗懸案，棕櫚灘警方及他的上司去年決定，將骸骨交給一家私人法醫實驗室Othram Labs做DNA檢測，這家實驗室是利用全基因重組測序的分子標記技術而辨認出身分。他說，多虧實驗室，才能讓警方為死者建立檔案，好讓警方繼續追查下去。

專家們透過DNA測試技術，辨識出普爾的母親及兄弟姊妹，其母目前仍然在世，已經90多歲。

普爾1957年2月12日出生，失蹤時與家人住在勞德岱堡(Fort Lauderdale)一個拖車公園內；她也會住在威爾頓莊園市(Wilton Manors)朋友的公寓裡。1972年12月家人報稱她失踨。

1974年6月，在棕櫚灘一個紅樹林裡發現一具人體骸骨，由於普爾失蹤地點與發現骸骨地點是不同城市，因此從沒有人將兩者連繫起來。

警方目前相信普爾是佛州惡名遠播虐殺犯謝弗(Gerard Schaefer)的受害人。

普爾失蹤時，謝弗當時是威爾頓莊園市的警員，1973年因殺害佛州兩名少年而被判一級謀殺罪成，1995年在獄中去世。審訊期間，他自稱從12歲開始就有施虐慾望。

警方1974年曾搜查謝弗位於布羅瓦郡的房子，發現大批屬於不同受害者的物品，包括珠寶、駕照等。

斯普林格說，由於目前沒有任何物證，因此只能間接將謝弗與普爾案聯繫起來，他現與布羅瓦郡警方聯手，希望在謝弗家中找到可能屬於普爾的物品。