窒息3死 28.5萬成人床圍欄有風險CPSC籲勿用

消費者產品安全委員會(CPSC)警告，十款以Mobility Transfer Systems為商品名、主要供年長者使用的可攜式床欄，有造成使用者窒息的風險，呼籲民眾及相關機構停止使用。(CPSC照片)

消費者產品安全委員會(CPSC)2日警告，十款以Mobility Transfer Systems為商品名、主要供年長者使用的可攜式床欄，有造成使用者窒息的風險，至少已有三名年長者因此死亡，故呼籲民眾及相關機構停止使用。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，CPSC表示，這些床欄上面都印有Mobility Transfer Systems的商品名，以及十款相對應的型號(Model)包括：501、502、505、600、2025、2500、5075、5075T、5085、5085T。

CPSC表示，這些產品於1992年至2021年時，由Mobility Transfer Systems製造，2021年至2022年由Metal Tubing USA製造，材質為金屬，顏色為白色或黃色。

CPSC指出，若家中或其他機構使用的床欄符合這些條件，代表窒息風險較高，建議民眾或機構將這些產品拆下、不要再使用。

CPSC表示，這十種產品已經售出28萬5000組，而有三宗窒息死亡事件已確認與此有關，包括2006年一名住在密西根州 的安養中心的78歲婦女，2007年一名住在奧克拉荷馬州 的療養中心的75歲年長者，以及2013年一名90歲、行動不便的婦女。

目前兩間製造商都沒有宣布召回產品，也沒有提出補償消費者的方案，這些產品也依然可以在各大通路上看到；另一方面，愈來愈多公衛團體呼籲政府及議會介入此事，因為目前體制上只管得到嬰兒用的床欄及其他相關產品，但是最近幾年來，至少有129名年長者亡於床欄。

儘管尚無規範，但是已有兩間製造商於去年12月因造成四名年長者死亡為由，宣布召回生產的37萬7000組產品。

CPSC委員楚卡(Rich Trumka Jr.)表示，床欄這類的產品「正在以令人警覺的速度攫住並絞殺年長者」，CPSC已在今年3月採取行動，將會為相關產品擬定標準規範。