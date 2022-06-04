全美拼字大賽首度90秒「拼寫」 德州14歲女22字奪冠

德州14歲女孩洛根(左)2日獲得全國拼字大賽冠軍，她在家人圍繞下喜不自勝地捧著獎杯。(美聯社)

德州 聖安東尼奧(San Antonio)14歲少女哈里妮·洛根(Harini Logan)2日晚贏得第94屆全美拼字大賽冠軍，可獲得獎金5萬元，以及出版商韋氏公司及大英百科額外頒發的獎金和著作；大賽今年首度引進「拼寫」賽制，每位參賽者須在90秒內盡可能拼寫更多正確單字，而洛根成功正確拼出22個單字。

決賽中，洛根的對手是科羅拉多州丹佛市(Denver)的12歲參賽者拉朱(Vikram Raju)，拉朱在90秒內拼出19個單字，但僅15個正確；隨後上場的洛根則拼出26個單字，正確的為22個，最後得獎的關鍵單字是moorhen(雌蘇格蘭雷鳥)。獲得亞軍的拉朱可獲3萬元獎金。

洛根曾參加拼字比賽三次，她稱自己為比賽已準備了將近六年；洛根參賽之路曾有坎坷，她在比賽中曾因評審認為她給的答案錯誤，一度被判出局，後來評審進一步查了單字的字義後，恢復了她的資格，她又重新上場比賽。

她在受訪時表示：「我感覺好像超越了現實，贏得比賽的感覺真的太棒了。」

今年共105名女孩、128名男孩及一名跨性別參賽者在馬里蘭州比賽，他們大多就讀中學。賽事也遵守防疫規定，參賽者須新冠檢測 呈陰性才能參賽，除了自己上場拼字時外，都要戴口罩。

今年是2019年後首度全面恢復實體競賽；2020年賽事因新冠疫情取消，2021年則大部分維持遠端競賽模式，只有決賽的部分是在佛羅里達州奧蘭多(Orlando)實體舉辦。

2021年大賽冠軍由路易斯安納州 紐奧良市14歲少女賽拉．阿方-賈德獲得，她因成功拼對murraya(七里香)這個單字而奪冠，成為這項比賽舉辦96年來首位奪冠的非裔。

在2019年，參賽者經過八次平手後才分出勝負。