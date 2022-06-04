密州特許學校畢業生GPA達2.8 獲大峽谷州大免費入學

密西根州 的大峽谷州立大學(Grand Valley State University)校務人員2日晚參加該州一所公立特許學校Timberland Charter Academy八年級畢業典禮時，送給該校畢業生一份大禮，讓平均成續(GPA)達2.8的畢業生免費入學。

這所送出大禮的學校代表在畢業典禮尾聲時，對約40名畢業生宣布這項消息；Timberland Charter Academy是大峽谷州立大學免費入學方案(Grand Valley Pledge program)入選的第一所西密西根州學校。

畢業生們先前便耳聞校方即將有重大公告，但不知是什麼；學生湯瑪斯(Aniyah Thomas)原已猜測可能與大學有關。

湯瑪斯的母親哈蒙德(Gloria Hammond)說，這個消息讓父母們鬆了一口氣，孩子有免費想上大學的機會真令人興奮，他們不必為家庭經濟拮據而發愁。

典禮上贏得許多獎項的畢業生代表布朗(Jemarion Brown)沒想到有如此大好消息，他的母親庫克 (Candace Cook)說，這將幫助許多年輕人。

這所特許學校主任埃文斯(Stephen Evans)表示，大峽谷州立大學免費入學方案提供免費學費、輔導等，就讀大學所需要的費用幾乎都包括在內。

大峽谷州立大學主管表示，可能需要一點時間才能讓學生真正感受到實質影響。該校負責升學 事務的助理主任侯爾(Barry Hall)代表該校宣布驚喜大禮。

侯爾說，這些畢業生一旦知道上大學要花多少錢，將會驚覺這份畢業禮的價值。

中選莘莘學子學費全部來自大峽谷州立大學的Grand Valley Pledge方案；父母親也有資格申請獎學金以幫助他們獲取學位。