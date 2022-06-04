軍中自殺死亡數高於作戰犧牲者 女性比率大增

布朗大學(Brown University)一項研究顯示，911恐怖攻擊事件以後，自殺已成為美軍的主要死因，超過3萬名軍人選擇親手結束自己的生命，同一時期，約7000人死於作戰或訓練演習；國防部 上個月發布的報告顯示，美軍自殺率達到1938年以來的最高點，其中女性自殺的比率漸增。

2020年，軍中自殺者7%是女性，高於十年前的4%。

天普 大學(Temple University)社會工作學院副教授梅莉莎．迪奇特(Melissa Dichter)今年發表一份報告，研究軍中女性自殺問題，她說：「在男性主導的軍隊裡，女性被訓練要堅強，要撐下去。」

因此當女性面臨心理健康問題時，特別是創傷後壓力症候群(PTSD)，她們會回歸基礎訓練，說服自己不要讓任何人認為她們不屬於軍隊，而她們認為一切的答案就是要更努力。迪奇特的研究發現，當資深女兵試圖在軍隊以外尋求支持時，她們的故事難以得到共鳴，互助協會多為男性。

迪奇特分析「老兵危機專線」 (Veteran Crisis Line)的100多萬則匿名通話，發現撥打專線的女性中，53%有自殺風險，男性自殺風險為41%。

許多案例患有創傷後壓力症候群，迪奇特發現一項明顯差異，男性更有可能受藥物濫用與成癮問題所苦，而大部分的女性的問題則與親密伴侶或性暴力相關。

塔妮基．理查德的故事就是其中一個典型的案例，戰爭的創傷和性侵 的遭遇促使她試圖自殺。

她最後活了下來，並且接受心理諮詢，現在她與受傷戰士計畫(Wounded Warrior Project)合作，在演說與podcasts中談論自己的經歷，幫助其他也曾遭遇性侵的女性。