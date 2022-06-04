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不爽女友 達拉斯男砸博物館毀逾500萬元古物

編譯郭宣含／綜合3日電
21歲男子赫南德斯1日闖進達拉斯藝術博物館，造成逾500萬元的藝術品和其他財物損失，原因是他不爽他的女友。(fox4news電視截圖)
21歲男子赫南德斯1日闖進達拉斯藝術博物館，造成逾500萬元的藝術品和其他財物損失，原因是他不爽他的女友。(fox4news電視截圖)

德州達拉斯警察表示，他們已逮捕21歲男子赫南德斯(Brian Hernandez)，他1日闖進達拉斯藝術博物館(Dallas Museum of Art)，造成逾500萬元的藝術品和其他財物損失，背後原因竟是他不爽他的女友。

根據達拉斯警察逮捕令，從博物館監控錄影可見，赫南德斯1日晚間約9時40分在博物館前門入口處，手持一把鐵椅；沒多久，攝影機就拍到他已進入博物館，在各展廳之間走動，砸毀展覽櫃和放在裡面的藝術品。

圖為希臘雙耳陶罐是其中一件被毀的文物。(fox4news電視台截圖)
圖為希臘雙耳陶罐是其中一件被毀的文物。(fox4news電視台截圖)

根據警察文件，赫南德斯先砸一個展覽櫃多次後，他手持鐵器砸破玻璃展覽櫃和裡面兩件展品，分別是六世紀的希臘雙耳陶罐和公元前450年的陶器；兩件展品總價值約500萬元。

警方指出，赫南德斯還砸爛另一個展覽櫃，並毀壞裡面一座價值約為10萬元的雕像；逮捕令指出：「展覽櫃內遭毀損的展品都是罕見古代手工品，極為寶貴且絕無僅有。」

根據逮捕令，赫南德斯持續在博物館內遊走，並拿乾洗手劑立座擊毀另一個展覽櫃，並將裡面價值1萬元的雕像拿出砸碎在地。

攝影機還拍到赫南德斯毀損其他財物，包括一台桌上電腦、一支電話、一個螢幕、兩個木製展示指標和四個壓克力展示櫃。

保全人員很快找到赫南德斯，他們報警時要他在板凳上坐好。

警方文件指出，赫南德斯告訴保全，他因為很氣女友，所以才闖進博物館並開始毀損財物；他被拘捕後向警察坦承犯行。

達拉斯藝術博物館維安主管班奈特(Kenneth Bennett)表示，博物館總損失粗估為520萬元，博物館策展人和保險會做出最後評估，金額可能會再變動；他說這是獨自犯案，動機並非偷竊。

該博物館表示，赫南德斯未持武器，他們很慶幸這起事件中無人受傷。

博物館 警察 攝影

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