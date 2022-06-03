3D列印自體細胞耳朵 成功移植 保有天然耳朵外觀、感覺

一名出生時右耳過小且畸形的20歲墨西哥女性，今年3月成功接受以自己細胞製成的3D列印耳朵重建移植手術。左圖為手術前的耳朵，右圖為手術後的新耳朵。 (CBS電視台截圖)

一名出生時右耳過小且畸形的20歲墨西哥女性，今年3月成功接受以自己細胞製成的3D列印 耳朵重建移植手術 ；專家表示，這項移植有部分是3D列印技術成功應用在醫學 上的首次臨床試驗，堪稱組織工程領域的驚人進步。

位於紐約市的3DBio Therapeutics再生醫學公司在歷經七年研發實驗成功後指出，3D列印新耳朵的形狀與該名女性的左耳完全匹配；移植後的新耳朵將繼續再生軟骨組織，會更富有天然耳朵的外觀和感覺。

「這絕對是件大事，」卡內基梅隆大學生物醫學工程和材料科學與工程教授范伯格(Adam Feinberg)說， 「這顯示3D列印技術不再是『如果』，而是『何時』。」

出於對專利的擔憂，3DBio Therapeutics公司尚未披露此項移植手術的技術細節；但該公司表示，聯邦監管機構已審查其試驗設計並制定了嚴格的製造標準，研究完成後的相關數據將在醫學期刊上發表。

一名出生時右耳過小且畸形的20歲墨西哥女性，今年3月成功接受以自己細胞製成的3D列印耳朵重建移植手術。圖為3D列印的耳朵。(Getty Images)

目前共有11名患者仍在進行臨床試驗，移植有可能失敗或出現其他併發症。但醫生和公司代表均表示，由於這些細胞來自患者自身組織，新耳朵不太可能被身體排斥。

3DBio的這項成功也是醫界近期改善器官和組織移植方面的重大突破之一；今年1月，馬里蘭州外科醫生曾將來自轉基因豬的心臟移植到57歲的心臟病患者體內，延長了他兩個月的壽命。科學家還在開發延長供體器官壽命的技術。瑞士醫生本周說，一名患者接受了保存三天的人類肝臟，一年後仍然健康。

提供基因工程豬進行心臟手術的United Therapeutics公司指出，該公司也在試驗以3D列印技術來製造移植用的肺臟。

過去已有公司使用3D列印技術量身打造塑膠和輕金屬義肢，但從女性畸形耳朵採集細胞製成3D列印耳朵並進行移植，是首度已知由活體組織製作的3D列印移植行動。未來透過更多研究，3D列印技術可望用來製造更多替代性身體部位，包括椎間盤、鼻子、膝關節半月板、肩袖和用於腫瘤切除術的重建組織。未來甚至可能生產出更複雜的重要器官，如肝臟、腎臟和胰腺等。

不過，范伯格提醒道，耳朵外廓的美觀目的更甚於功能，未來通往實體器官如肝、腎、心臟和肺臟等的道路仍然很長；他說：「要是能從耳朵發展到椎間盤，就是很大的躍進。現在有了耳朵，一切更實際了。」