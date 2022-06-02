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奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

又傳槍殺 奧克拉荷馬醫院至少5死 槍手疑自殺

編譯林梅婕╱綜合1日電
急救人員在院前救人。(路透)
急救人員在院前救人。(路透)

奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)娜塔麗醫療大樓(Natalie Medical Building)1日傳出槍擊，根據截稿前的最新資訊，警方指包含槍手在內至少五人死亡，以及多人重傷。

土耳沙警局副局長布魯克斯(Jonathan Brooks)1日晚間在記者會上表示：「四名無辜的受害人和一名槍手都已死亡。」

警方並未公布槍手的身分，但暗示槍手是自殺死亡；此外，槍手攜帶的武器還包括一把步槍和一支手槍。

奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，...
奧克拉荷馬州土耳沙娜塔麗醫療大樓1日下午發生槍案後，警方封鎖現場；包括槍手在內，這起槍案至少造成四人死亡。(美聯社)

據稱警方先是在當地時間1日下午4時52分接獲報案，稱一名男子持槍出沒於該大樓校區的附近，並於4時56分抵達現場；一名發言人指出，警察抵達現場後「槍手展開積極的攻勢」。

同樣是土耳沙警局的副局長達格里施(Eric Dalgleish)指兇手攜帶兩把槍，且「都曾在案發時擊發子彈」；不過尚不清楚槍手是否有特定的攻擊目標。

當地警方的臉書官方帳號在1日晚間6時前發文指出：「現場警察正在搜索醫療大樓的每一個房間，確保建築物內的威脅都已清除。我們知道有很多人受傷，傷亡人數還可能繼續增加。」

娜塔麗醫療大樓包含門診手術中心和乳房醫學中心，其所屬的聖方濟醫療系統(St. Francis Health System)在案發後遭到全面封鎖；負責此案的警察隊長梅倫伯格(Richard Meulenberg)也形容現場「儼然是一場災難」。

醫院患者在院外與趕到的緊張家人擁抱。(美聯社)
醫院患者在院外與趕到的緊張家人擁抱。(美聯社)

電視媒體透過空中拍攝畫面可以看到，第一線人員陸續將患者抬上擔架且快速離開醫院；數十輛警車停在娜塔麗大樓的校區，附近周圍的交通全部停擺，以便進行調查。

聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)也表示已派探員到場協助；當局安排附近一所高中作為救助中心，協助家屬認領傷者。

白宮表示拜登總統已知此事，也會密切與當地官員保持聯繫，提供必要協助，並持續關注後續發展。

警察 奧克拉荷馬州 手術

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