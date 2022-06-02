波士頓兒童醫院去年險遭伊朗駭客網攻 FBI解危

聯邦調查局局長雷依說，該局去年曾挫敗一起伊朗背景的駭客，準備對波士頓兒童醫院的網路攻擊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )去年曾攔阻一起伊朗 背景的駭客 準備對波士頓兒童醫院的網路攻擊，FBI局長雷伊(Christopher Wray)1日在波士頓學院的網路安全會議上說，FBI去年夏天從一個不具名的情報合作夥伴獲悉，伊朗政府資助的駭客即將發動網路攻擊，立即協調各方迅速行動，尤其是醫院方面採取措施，從而阻止攻擊的發生，保護醫院和病童的資料。

雷伊是在談到聯邦政府需與私營部門合作，以應對來自俄羅斯、中國和伊朗的網路威脅時，提到這起對波士頓兒童醫院的網路攻擊。他說：「早在這起伊朗駭客攻擊之前，兒童醫院與FBI的波士頓辦公室就相互很熟悉，因此才會迅速行動。」

波士頓兒童醫院的電腦系統2014年遭到攻擊後，FBI一直與院方密切合作。發動攻擊的是當年39歲的男子格茲費德(Martin Gottesfeld)是試圖以醫病為藉口，而繼續保留對一個青少年的監護權，他在2019年被判10年監禁。攻擊造成數萬元經濟損失，醫院停業數日。

但雷伊沒有說明伊朗背景的駭客攻擊的動機，但指出伊朗等國一直是雇用網軍發動攻擊。包括醫院在內的衛生健保部門易遭駭客的攻擊，是聯邦政府重點保護的16個關鍵基礎設施部門之一。

雷伊在談到俄羅斯時指出，若干目標可能遭到駭客的毀滅性攻擊，FBI已發出警告，俄烏戰爭爆發以來，能源企業日益成為駭客感興趣的目標。

雷伊說，中國駭客竊取的美國企業與個人的資料，比其他所有國家的總和還多，這是中國以其「撒謊、欺騙和偷竊的手段試圖在全球各領域占據主導地位」的地緣政治目標的一部分。

儘管嚴重的網路攻擊數月來沒有發生，但仍是聯邦官員的主要擔憂，雷伊強調私營部門應與FBI合作，以挫敗任何有國家背景的駭客攻擊和網路勒索，他說：「合作可使我們全程打擊駭客，從被攻擊的網站一直到駭客的電腦。」

FBI和其他聯邦部門都表示，受害企業和個人舉報網路攻擊與犯罪，符合自己的利益，許多企業遭到駭客的勒索攻擊，但出於各種原因往往不舉報。