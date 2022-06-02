我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

今夏出遊要有諸事不順準備 業界：找便宜機票機會渺茫

記者顏伶如╱綜合報導
業界專家指出，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。（美聯社）
業界專家指出，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。（美聯社）

暑假即將來臨，有線電視新聞網(CNN)1日報導，打算今夏出門旅遊的民眾，最好要有心理準備，可能遇到的狀況包括班機被取消、機票大漲、租用車輛短缺、油價再創新高紀錄以及飯店費用變貴；業界專家指出，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。

雖然航空業者已經表示，2021年間出現的各種服務問題，今年將全力避免重蹈覆轍，但航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，5月27日至5月30日的國殤日(Memorial Day)長周末期間，航空公司在全美共取消2653個航班，比過去三年相同期間班次取消的累計還多。

報導指出，業界專家說，今年夏天班機取消的狀況仍會持續，乘客難免為此感到憂心。

圖為旅客在丹佛國際機場的安檢站前大排長龍。(美聯社)
圖為旅客在丹佛國際機場的安檢站前大排長龍。(美聯社)

金融投資機構科文(Cowen)航空業分析師貝克(Helane Becker)31日發給客戶的分析報中指出，暑假期間是旅遊旺季，搭機民眾變多，班機取消頻頻發生將讓狀況變得棘手。他表示，去年夏天航班嚴重誤點的問題，今夏可能重演。

與新冠疫情爆發之前相比，如今航空公司人手變少，尤其是機師。疫情最嚴重期間，航空業者收到聯邦政府540億元紓困補助以避免大規模裁撤員工，不過許多航空公司仍以收購或提早退休等包裹方案，達到精減人力、節省成本的目的。如果要補回人力，機師及某些航空公司職缺的訓練及執照取得，則要耗時數年。

人力有限的情況下，一旦遇到天候不佳、航空管制出現狀況或員工請病假，航空公司便面臨人手調度無法應付的窘境。

航空公司人手不足，但希望今夏出門旅遊的民眾卻大幅增加，形成明顯對比。旅遊網站「史考特的便宜機票」(Scott's Cheap Flight)創辦人凱耶斯(Scott Keyes)說，供應與需求出現反差，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。

疫情 紓困 油價

上一則

波士頓兒童醫院去年險遭伊朗駭客網攻 FBI解危

下一則

女遊客違規接近野牛被頂飛10呎 黃石公園今年首宗

延伸閱讀

今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買

今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
就業市場冷熱兩極 科技業限縮招聘 航空、餐廳求才若渴

就業市場冷熱兩極 科技業限縮招聘 航空、餐廳求才若渴
取消航班打亂暑假旅遊季 英國機場塞爆無助旅客

取消航班打亂暑假旅遊季 英國機場塞爆無助旅客

熱門新聞

美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

2022-05-26 19:51
美國西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）一場派對上，一名男子手持AR-15步槍朝人群開火，所幸一名參加派對的女子反應快，立即拔槍將其擊斃。圖為AR-15步槍示意圖。（Getty Images）

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

2022-05-28 03:32
德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。(Getty Images)

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

2022-05-25 20:39
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
物價高漲，租金太貴，又買不起房子，調查指有四成成年子女已搬回老家與父母同住。(美聯社)

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

2022-05-29 22:52

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎