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水牛城超市兇手 大陪審團以25項重罪起訴

編譯孫梁／綜合1日電
在水牛城超市濫殺十名非裔的白人兇手甘德倫，1日被大陪審團以國內恐怖攻擊和仇恨犯罪等罪名起訴。(美聯社)
在水牛城超市濫殺十名非裔的白人兇手甘德倫，1日被大陪審團以國內恐怖攻擊和仇恨犯罪等罪名起訴。(美聯社)

紐約州大陪審團1日以25項重罪正式起訴水牛城超市槍殺10名非裔的18歲白人青年甘德倫(Payton Gendron)， 其中多項仇恨動機的一級國內恐怖攻擊罪。甘德倫定2日出庭聆訊。他若被定罪，最高量刑是強制性終身監禁，不得保釋。

甘德倫因5月14日的超市濫殺期間還開槍射傷三人，被控三項謀殺未遂，及犯重罪期間使用武器。但甘德倫不認罪。

檢方5月20日曾告訴法官，大陪審團已表決起訴的罪名，但沒有透露細節。甘德倫的律師說也沒看到起訴書，因此無法評論。律師表示，法官禁止控辯雙方的律師公開討論案情。

紐約州沒有死刑，甘德倫一旦被定罪，鑑於他的犯罪性質之恐怖和受害人之多，可強制性判處終身監禁。而新增的「出於仇恨動機的一級國內恐怖主義攻擊」起訴，則更可能引發共鳴，有助表達檢方對暴力極端主義的態度。

代表兩個受害家庭的律師艾爾摩(John Elmore)說，甘德倫是基於膚色的仇恨動機而槍殺從沒見過的人，希望對他的每項起訴最終都會定罪。

德州艾爾帕索(El Paso)的沃爾瑪超市發生針對墨西哥裔顧客的大規模槍案後，前紐約州長葛謨2019年8月提出國內恐怖主義仇恨的法案，2020年4月3日簽署為州法，當年11月1日生效。這一法律擴大了九一一恐怖攻擊後出台的國內恐怖主義法規的適用範圍，因為前者主要是為了打擊國際恐怖主義。

檢方說，甘德倫從家開車三小時到水牛城，打算殺死盡可能多的非裔。超市遇難的10名死者包括八位顧客、一個超市安保和一名教會人員，年齡從32到86歲不等，每個死者都為甘德倫增加一項謀殺控罪。

聯邦當局也在對甘德倫進行仇恨犯罪的調查，他在攻擊前不久上網發布數百頁的白人至上主義言論，顯示攻擊的動機是種族主義。

紐約州 非裔 白人至上

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