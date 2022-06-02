女遊客違規接近野牛被頂飛10呎 黃石公園今年首宗

國家公園局說，黃石國家公園一名女遊客走近野牛，遭它撞抵拋空十呎。圖為一隻母野牛帶領小牛在積雪中行進。(美聯社)

俄亥俄州 一名25歲女子上月30日在黃石公園(ellowstone National Park)違反園區規定，近距離接觸野牛遭到攻擊；該女子被野牛衝撞後飛上10呎的高空，重傷送醫，也成為今年首起個案。另有媒體報導該女子已傷重不治，但未獲得官方證實。

國家公園管理局(National Park Service)並未在聲明中公布來自俄亥俄州女子的身分，但稱該女子在行經黑砂盆地(Black Sand Basin)時主動接近一隻母野牛，太靠近，距離只有10呎；當局表示：「結果野牛頂上該名女子，還把她拋到了10呎的高空中。」

當局呼籲，遊客應與野牛保持25碼以上的距離。

該名女子除了被野牛刺傷，身上還有其他傷勢，隨後被送往黃石公園的東愛達荷區域醫療中心(Eastern Idaho Regional Medical Center)。

根據國家廣播公司(NBC News)的報導，該女子已於31日不治；但直到1日上午，公園管理局都沒有證實女子死亡的消息，其聲明僅表示：「整起事件仍在調查當中，目前沒有進一步消息可以公布。黃石公園有許多危險的野生動物，不宜靠近。」

公園局發言人也未針對媒體的報導作出回覆，但東愛達荷區域醫療中心發言人尼曼(Coleen Niemann)向華盛頓郵報 (WP)表示：「院方目前沒有任何患者如國家廣播公司所報導的，死於野牛攻擊。」

野牛堪稱北美地區體型最大的哺乳類動物，過去在黃石公園有許多人都遭受野牛攻擊受傷，其受害者超越園區的其他動物；當局強調，野牛的行為難以預測，而且非常強壯，體重不僅可高達一噸，四肢站立的高度還可達六呎。

而非營利組織「國家野生生物聯合會」(National Wildlife Federation)則表示，野牛跑步的時速每小時可達35哩，是人類的三倍快；垂直跳躍的高度也可超過六呎，還能快速轉動身體攻擊侵略者。