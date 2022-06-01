「羅訴韋德案」恐被推翻草稿曝光 誰洩密？最高院查助理通聯紀錄

最高法院為查出「羅訴韋德案」主要意見書草稿洩密來源，要求法務助理交出私人電話紀錄。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)31日報導，墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻的消息隨著主要意見書草稿外洩曝光，三名消息人士指出，最高法院官員為查出洩密來源，要求法務助理交出私人電話紀錄並簽下切結書，某些法務助理對於如此大動作頗為憂心，考慮聘請外部律師以維護個人權益。

Politico新聞網站在5月初披露，近半世紀重要判例「羅訴韋德案」恐被居多數的保守派大法官 推翻，事發後最高法院首席大法官羅伯茲 (John Roberts)宣布將調查洩密來源。

有線電視新聞網指出，要求法務助理交出電話紀錄，是調查行動啟動以來的最不尋常罕見動作。根據報導，主要意見書內容曝光後，羅伯茲曾與一群法務助理見面，至於法務助理是否在調查過程中接受單獨約談，目前則無法得知。

法界人士分析，不管是否涉及洩密給新聞媒體，最高法院要求法務助理交出私人手機 紀錄，可能有侵犯個人隱私之嫌，法務助理可能有必要尋求獨立的法律諮詢。

一名上訴法院律師指出，最高法院法務助理遇到的狀況，幾乎是所有政府調查都會出現的模式，「最高法院若想阻止旗下員工尋求基本法律保護，會很虛偽」。

有線電視新聞網報導，手機存有涉及私人互動的大量資料，包括各種文字訊息及影像，還有手機下載的應用軟體程式。最高法院要求法務助理交出的電話紀錄細節為何，是否所有廣泛定義的電話訊息都要交出，則有待進一步釐清。

獲選出任最高法院法務助理的年輕律師向來被視為「精英中的精英」，幾乎清一色畢業於常春藤名校法學院，並有為聯邦上訴法院法官擔任助理的實務經驗，每位大法官通常任用四名法務助理。

為期一年的法務助理服務經驗，也被認為是將來進入知名法律事務所、政府高層職位或晉升教授的「黃金門票」，現任最高法院當中有六人過去曾任法務助理。