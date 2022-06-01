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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

3萬vs.10萬 最大275家企業年薪差異天壤之別

記者顏伶如／綜合報導
包括沃爾瑪(Walmart)在內等公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬元。(美聯社)
包括沃爾瑪(Walmart)在內等公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬元。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)31日報導，全美規模最大的275家企業，給予員工的薪資待遇差別明顯，包括網飛(Netflix)、紐克鋼鐵(Nucor Corp)在內等140多家公司，員工年薪中位數在2021年至少都達到10萬元，但包括沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)在內等公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬元。

報導指出，某些大型企業的員工，今年薪水可望進一步提升。亞馬遜(Amazon)最高基本起薪便將從年薪16萬元調至35萬元，蘋果公司(Apple)則宣布將為員工調薪，國內的時薪制人員最低工資也將調為每小時22元。

另外，星巴克(Starbucks)宣布，服務滿兩年以上的咖啡師將獲加薪至少5%，美國銀行(Bank of America)今年7月起美國時薪制人員最低工資將調為每小時22元。

華爾街日報指出，2021年員工年薪中位數最高的25家企業中，有12家是科技公司或科技導向的媒體平台，例如網飛及臉書(Facebook)母公司Meta Platforms。

在華爾街日報這項分析中，谷歌(Google)母公司Alphabet Inc員工2021年的年薪中位數29萬5884元居冠，比2019年增加14%，與2020年相比則增加8%。

網路安全服務公司防特網(Fortinet Inc)員工過去三年間加薪速度之快，則在科技產業當中傲視群雄。防特網員工年薪中位數在2019年為12萬2329元，到2021年則為20萬2875元。

收入光譜另一端，則有41家大型企業2021年員工年薪中位數未達3萬元，2019年的統計數字則有56家。這些企業大多來自零售業、超市業者、速食連鎖店，旗下員工以時薪人員及兼差人員為主力。

家得寶員工年薪中位數在2021年為2萬8697元，比2019年的2萬2652元增加27%。

在這項分析報告中，汽車零件廠Aptiv PLC員工2021年年薪中位數最低，只有7402元，與2019年及2020年相比，變動不大。Aptiv PLC則表示，年薪中位數反映的勞工是在墨西哥任職的全職時薪制人員，「當地薪資條件與美國標準相比，具有較大競爭力」。

華爾街 星巴克 墨西哥

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