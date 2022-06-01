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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

批准難民申請 波士頓移民局比率僅15.5% 全國倒數第2

記者張聲肇／綜合報導
波士頓庇護辦公室2015年到2020年核准難民獲得美國庇護的比率僅15.5%，遠低於全國平均28%，民主黨籍參議員馬奇(圖)和另七名該地區的民主黨籍國會議員21日聯名發函，尋求檢討。(Getty Images)
波士頓庇護辦公室2015年到2020年核准難民獲得美國庇護的比率僅15.5%，遠低於全國平均28%，民主黨籍參議員馬奇(圖)和另七名該地區的民主黨籍國會議員21日聯名發函，尋求檢討。(Getty Images)

負責麻州、羅德島、新罕布夏和緬因州難民申請案的波士頓移民局，2015年到2020年核准難民獲得美國庇護的比率僅15.5%，遠低於全國平均28%，民主黨籍聯邦參議員馬奇(Edward Markey)和另七名該地區的民主黨籍國會議員21日聯名發函，尋求正式檢討美國公民及移民服務局(USCIS)下轄的波士頓庇護辦公室(Boston Asylum Office)。

這些國會議員說，他們去函國土安全部督察長辦公室提出此項要求，主要是受了緬因州移民權益團體3月發布的報告影響；該報告指出，波士頓庇護辦公室核可難民申請案的比率，在全國10個辦公室中倒數第二。

這份由緬因大學法學院難民與人權研究中心、美國公民自由聯盟(ACLU)緬因州分部等組織聯合提出的報告稱，2021年波士頓庇護辦公室的核准率降為11%，全國平均為27%。截至去年12月，波士頓庇護辦公室待審案件累積多達2萬400件。

國會議員們在公函中說，波士頓庇護辦公室是全國各辦公室中的「化外」單位，核准比率超低的後果，足以令人關切。

移民局和國安部督察長辦都未立即回覆媒體有關詢問。

民權團體在報告中，直接指明波士頓庇護辦公室審理難民案件的部門，最主要的施政文化就是「對尋求庇護的人充滿懷疑與不信任。」

報告說，證據顯示，該部門對來源國與語言種滿偏見，對不會講英語的人，以及來自非洲及中東國家的人，更不可能核准其難民申請。積案太多，也是核准率低的原因。

報告指出，種種壓力，創造出緊張的工作環境，員工有時間壓力，要處理堆積如山的案件，時常備感疲累，乾脆將案件移轉出去，以為上策。

馬奇等議員呼籲國安部督察長調查核可率低的原因，設法讓申請人有公平的機會，至少有人在審理，而不是無盡止的等待回音。報告說，等待期間，申請人和海外親人分離，親人常常身處險境。

庇護 波士頓 移民局

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