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國會來不及修法 歐記健保漲價 民主黨憂期中選舉雪上加霜

記者顏伶如／綜合報導
歐記健保補助將結束，民主黨擔憂民眾保費負擔增加，恐衝擊年底期中選舉的選情。(美聯社)
歐記健保補助將結束，民主黨擔憂民眾保費負擔增加，恐衝擊年底期中選舉的選情。(美聯社)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，民主黨人士日漸憂心，參加歐記健保(ObamaCare)民眾的保費負擔，恐將於期中選舉之前變高。通貨膨脹、拜登總統支持度直直落等因素，民主黨選情早就陷入低迷，若再遇上歐記健保變動，選情可能變得雪上加霜。

2021年3月，民主黨提出的「美國救援法案」(American Rescue Plan)在國會通過，內容包括擴大歐記健保納保資格，並對參加者提供補助。不過，根據該法內容，保費補助今年底便將畫下句點。除非國會及時通過修法，否則對於歐記健保參加者來說，自掏腰包的保費付擔將會增加。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)醫療政策專家李維特(Larry Levitt)說，如果選舉之前，民眾發現保費開銷大幅增加，「民主黨當然將會受到不好的影響」。

某些面臨選舉壓力的民主黨國會議員，已經在黨內提出正視問題的呼籲。包括伊利諾州聯邦眾議員恩德伍德(Lauren Underwood)在內，出身於搖擺選區(swing districts)的26名民主黨眾議員 ，上周聯名發函給黨內高層，要求延長歐記健保保費補助。

參與信件連署的民主黨籍賓州國會議員懷德(Susan Wild)表示：「我擔心計畫一旦到期就將停止。」懷德舉例說，擴大兒童扺稅福利(expanded child tax credit)也是一樣，計畫期滿就結束了，「我不希望這種狀況發生，我覺得絕對會有重大影響」。

報導分析，共和黨反對為歐記健保增加任何經費，因此延長保費補助必須納入包裹法案病採預算協調程序(budget reconciliation process)完成立法，只要簡單多數便可表決過關，避開參議院的費力把事拖(filibuster)門檻。

然而，民主黨面臨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)杯葛，長達數月之久的協商迄今未見進展。

歐記健保 民主黨 保費

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