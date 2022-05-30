配方奶進口再增 短缺暫緩解 亞培工廠重啟仍須幾周時間
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)宣布，接下來幾周將再分發125萬罐嬰兒配方奶粉，配方奶的總進口供應量將達3000萬罐(一罐八盎司)，暫時緩解供應短缺。
根據數據分析公司Datasembly的資訊，5月首周，全國零售商的配方奶平均缺貨率達43%。
FDA 27日宣布，澳洲奶粉公司Bubs將運送2750萬罐不同種類的八盎司奶粉，包括易消化羊奶粉、有機草飼牛奶粉與其他特殊配方奶。已協商好的供應商品已準備運送，部分產品將在未來幾周及幾個月內生產。
FDA局長卡利夫(Robert Califf)表示：「我們會繼續和政府夥伴與產業合作，日夜不停趕工，確保無論何時何地，父母和保母需要時能有足夠的配方奶，直到貨架上供滿安全營養的配方奶為止。」
上周已從歐洲進口150萬罐八盎司配方奶，主要為「雀巢健康科學」(Nestle Health Science)的Alfamino嬰兒與Alfamino幼兒配方奶粉(Alfamino Infant、Alfamino Junior)，白宮表示這款配方奶粉優先供應給對牛奶蛋白過敏的嬰兒，送往醫院與家庭照護人員手中。
白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)日前在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)接受訪問，他說這批進貨將涵蓋美國15%的配方奶需求，商店最早從這周開始將有更多配方奶供貨。
25日抵達賓州的新一批配方奶，最早於上周末送往醫院、零售商，以及WIC計畫，該計畫提供營養食品給低收入女性及兒童。
FDA對進口商品實施安全檢查，檢視營養與安全資訊，包括微生物測試、食品標示，設施與檢驗歷史的詳細資訊。
FDA局長卡利夫25日前往眾院作證，指出亞培(Abbott)密西根州配方奶粉工廠衛生環境糟糕，他表示要重啟亞培工廠仍需要幾周的時間。
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