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國殤日周末 逾3000班機取消

編譯徐薏茹／綜合28日電
國殤日長周末國內交通最忙，多種因素，過去兩天已超過3000班航次取消，讓各地機場大亂。圖為猶他州鹽湖市國際機場的達美航機正在檢查。(美聯社)
國殤日長周末國內交通最忙，多種因素，過去兩天已超過3000班航次取消，讓各地機場大亂。圖為猶他州鹽湖市國際機場的達美航機正在檢查。(美聯社)

受到天氣及人手短缺等因素影響，國殤日長周末假期國內上千航班被取消。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至28日美東時間下午5時15分為止，已取消1400多個航班；27日則有超過2300個航班被取消。

達美航空(Delta Air Lines)影響最嚴重，28日取消超過240個航班，相當於9%的班機。

亞特蘭大機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport)嚴重受到班機延誤衝擊，周六亞特蘭大機場5%的班次被取消，11%班機延誤。

達美航空說明28日班機取消是因為惡劣天氣及「空中交通管制行動」，該航空公司試圖在國殤日假期長周末來臨之前，提前至少24小時取消航班。

達美航空26日在官網宣布，7月1日到8月7日期間，每日將減少約100個班次，調整區域主要為部分國內地區及南美。

達美航空顧客服務長艾利森．奧斯本(Allison Ausband)表示：「目前影響我們營運的多種因素，比過往的任何時候都還要多，包括天氣、空中交通管制、供應人員配備，新冠確診病例增加導致部分工作小組臨時缺勤人數高於原先計畫，這些因素使我們的營運無法達到達美航空近年來為行業立下的標準。」

由於旅遊限制鬆綁，加上大眾對疫情已經無感，無懼於在旅行期間染疫，預計今年夏季各航班與熱門旅遊景點將擠滿大批人潮。

許多預測認為遊客數量將達到、甚至超過疫情前的水平，然而現在航空公司比2019年少了數千位員工，偶爾會導致大量航班取消。

國殤日長周末國內交通最忙，多種因素，過去兩天已超過3000班航次取消，讓各地機場...
國殤日長周末國內交通最忙，多種因素，過去兩天已超過3000班航次取消，讓各地機場大亂。圖為丹佛國際機場旅客正排隊安檢。(美聯社)

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