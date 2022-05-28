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德州槍擊案後 鄉村樂歌手取消全國步槍協會演出

中央社／紐約28日綜合外電報導
創作歌手唐麥克林取消了28日在德州登場的全國步槍協會年會演出。Getty Images
創作歌手唐麥克林取消了28日在德州登場的全國步槍協會年會演出。Getty Images

美國鄉村音樂界長期以來一直與美國擁槍遊說團體關係密切，但在德州一所學校發生大規模槍擊事件後，已有若干明星歌手與全國步槍協會（National Rifle Association）保持距離。

法新社報導，包括「天佑美國」（God Bless the USA）原唱李格林伍德（Lee Greenwood）在內，至少5名鄉村音樂歌手取消了今天在德州登場的全國步槍協會年會演出。著名作品有「美國派」（American Pie）等的創作歌手唐麥克林（Don McLean）也決定不出席。

全國步槍協會最初為這些歌手所作的演出宣傳，凸顯鄉村音樂界與美國擁槍權利之間的關係密切，但專家表示，如今這些歌手取消演出，顯示態度已轉變。

現年76歲的唐麥克林表示，既然發生了造成19名學生和兩名教師死亡的德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）校園槍擊案，若在排定今天舉行的「偉大自由之夜」（Grand Ole Night of Freedom）演唱會上演出，將是「失禮而且傷人的」。

李格林伍德的愛國經典歌曲「天佑美國」經常在前總統川普的競選集會中播放，他說出於對那些哀悼者的尊重，已取消表演；拉里加特林（Larry Gatlin）也表示，「出於良知」，他無法演出。

根據「今日美國報」（USA Today）刊登的聲明，鄉村樂團奔放之心合唱團（Restless Heart）主唱T格雷厄姆布朗（T. Graham Brown）和拉里史都華（Larry Stewart）也取消演出。 

德州 槍擊 川普

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