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13年前摸總統頭髮男童 與歐巴馬重敍 歐指白髮：當年我沒說謊哦

記者胡玉立／綜合報導
2009年時任總統歐巴馬在白宮橢圓形辦公室被一名5歲非裔小男孩「摸摸頭」的詼諧照片，曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了，27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻，內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩。(CBS電視台截圖)
2009年時任總統歐巴馬在白宮橢圓形辦公室被一名5歲非裔小男孩「摸摸頭」的詼諧照片，曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了，27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻，內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩。(CBS電視台截圖)

2009年時任總統的歐巴馬(Barack Obama)在白宮橢圓形辦公室被一名5歲非裔小男孩「摸摸頭」的詼諧照片，曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了，27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻，內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩；兩人追憶14年前的天真對話；對許多人來說，它觸動了美國夢的核心。

時光回溯至2009年，小男孩雅各布．費拉德菲亞(Jacob Philadelphia)與歐巴馬在白宮第一次會面，是雅各布的父親、於國家安全委員會任職的前美國海軍陸戰隊員卡爾頓．費拉德菲亞(Carlton Philadelphia)帶家人到白宮。年僅五歲的雅各布被父親介紹給歐巴馬時，雅各布問了一個可愛問題：「你的頭髮和我的一樣嗎？」

歐巴馬當即彎下身體，鼓勵雅各布直接摸摸他的頭髮，自行判斷。據歐巴馬表示，雅各布摸完之後宣稱，「我認為差不多就是我想的那樣。」這天真無邪又充滿寓意的一刻，被白宮攝影師索薩(Pete Souza)捕捉下來，在歐巴馬總統任期內，一直掛在白宮西翼的牆上。

時隔14年，歐巴馬與雅各布虛擬重聚。此時，雅各布剛從烏干達首都坎帕拉(Kampala)郊外的烏干達國際學校畢業。歐巴馬官網視頻裡，歐巴馬在辦公室裡問候18歲的雅各布；辦公桌上的小平板螢幕裡，一個笑瞇瞇的青年答道：「是呀，我記得你說下次你頭髮就會變白了。」歐巴馬指著自己的白髮回應：「我沒說謊哦！」

影片中，雅各布旁白表示：「我在橢圓形辦公室見到歐巴馬總統時，才五歲，我當時只以為總統是我爸的老闆，不知道他權力有多大。我還記得他整個人彎下身來，然後我摸他頭髮。」

歐巴馬旁白表示，「我認為這張照片體現了我競選公職時的一大希望；我宣誓就職那天，年輕人、尤其是有色人種、『局外人』，會用不同眼光看自己。他們看到橢圓形辦公室裡有個和他們長得很像的人，看到世界正向他們敞開大門。 」雅各布也呼應道：「若我可以看到另一個非裔站在頂峰，我就會想起而效尤。」

兩人的重新聯繫，是歐巴馬主動提議，歐巴馬祝賀雅各布畢業。雅各布說，父親在國務院工作的好處是全家常常旅行，透過這些旅行，他得以「結識人群，了解人們希望改變世界的理想」。

雅各布並告訴歐巴馬，他打算去唸曼菲斯大學(University of Memphis)主修政治學。歐巴馬笑稱：「我希望白宮啟發了你。」兩人的談話最後繞回頭髮，歐巴馬問道：「你是不是長了點鬍鬚？你做得很好。」歐巴馬在官網上寫道：「我為他感到無比驕傲。」

歐巴馬 白宮 非裔

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