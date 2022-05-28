當年遭誣控 中央公園賞鳥哥在國家地理頻道推出「鳥」節目

非裔賞鳥者庫珀2020年在紐約市中央公園遭白人女子不實指控，引發軒然大波，如今他將推出以賞鳥為主的新電視節目，由國家地理頻道播出。(取材自推特)

克里斯蒂安·庫珀(Christian Cooper)2020年在紐約市中央公園 遭白人女子不實指控，引發軒然大波，如今他將推出以賞鳥為主的新電視節目，節目將在國家地理(National Geographic)頻道播出。

國家地理頻道本周宣布，熱愛賞鳥的庫珀將主持「非凡賞鳥者」(Extraordinary Birder，暫譯)的系列節目，他將帶領觀眾走進「野外豐富又充滿驚喜的鳥世界」。

國家地理頻道在聲明中指出：「無論是涉險走進阿拉斯加的暴風雨海岸尋找海鸚，在波多黎各雨林中跋涉尋找鸚鵡，或是爬上曼哈頓 大橋尋覓遊隼，他會想盡辦法了解這些有羽毛的非凡生物，並向我們展示驚人的空中世界。」

不過該頻道尚未宣布首映日期。

根據紐約時報 的訪問，庫珀10歲起就熱愛賞鳥，他表示，國家地理頻道近一年半前接洽他，詢問他是否有意接下電視節目時，他「索性賭下一切」。

他當時告訴紐時：「我熱愛傳播鳥類的福音。」

59歲的庫珀2020年5月也成為鎂光燈焦點，他在中央公園遭無關係的白人女子艾米.庫珀(Amy Cooper)指控；當時艾米遛狗，並報警不實聲稱對方威脅她與她的狗。

艾米當時在保護野生園區遛狗，庫珀要求她依規定幫小狗繫上狗鏈，艾米拒絕並打電話報警，庫珀則錄下影片。

根據庫珀錄下的影片，艾米打電話報警，並告訴911調度員，「我在漫步區(Ramble)，這裡有名非裔男性，他戴腳踏車安全帽，他在錄影，而且威脅我和我的狗。」

艾米事後因不實聲明被控三級輕罪，但由於她無刑事前科，後來該罪名被撤掉。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，艾米完成五堂修復性司法(restorative justice)課程後，該辦公室已撤除對她的提告。