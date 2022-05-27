猴痘案例 7州發現9起 CDC發布北美、歐洲、澳洲旅遊警示

聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基呼籲民眾，不要抱著誣蔑、歧視的態度，看待猴痘病患。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )26日表示，美國已在七州發現九起猴痘 (Monkeypox)病例，CDC同時針對出現病例的地區如北美、歐洲和澳洲發布二級旅遊警示，提醒國人「提高警覺」，勿近身接觸患者及野生動物。

目前有確診案例的地區包括美國、加拿大、澳洲、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭和以色列；這個禮拜，美國在加州、佛州、麻州、紐約州、猶他州、維吉尼亞州和華盛頓州共發現九個確診病例。

CDC說，本周發現九個之外的病例，最近都沒有到過中非、西非國家如剛果共和國和奈及利亞等猴痘較常見的地方。

它警告國人，要避免近身接觸病患和不論大小體型的野生動物，與活的或死的小型哺乳類動物，不要煮或吃野味，也不要使用用非洲野生動物做的乳液、潤膚液、化妝粉等，也要避免接觸病患或野生動物用過的東西。

CDC說，猴痘症狀包括頭疼、肌肉痠痛、發燒、皮膚破裂、水泡，一旦染疫，症狀會持續二到四周；感染的原因則是接觸到病患破裂的皮膚或體液，或長猴痘的動物；接觸到染疫者的唾液、噴嚏，甚至患者使用過的器具，都可能感染猴痘病毒。在非洲，猴痘病患的死亡率約十分之一。

CDC也提醒民眾，如果皮膚莫名其妙的起疹子，最好趕快求醫，暫時不要接觸他人，也不要搭乘公共交通工具。

白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)說，猴痘如此大規模在全球各地同時爆發，過去未曾發生過；拜登總統則認為美國目前的狀況不需大規模隔離，而且水痘(天花)疫苗 對猴痘也有效；CDC引述研究報告說，天花疫苗對猴痘的免疫力至少達85%。

CDC主任瓦倫斯基說，最新確診的九個病例，部分曾和到過非洲的人有接觸，有些則是「男男性行為」後感染；但她強調，不一定接觸「某特定族群」才有感染風險。

美國目前有兩種疫苗和兩種對抗正痘病毒的藥，猴痘病毒屬同一類型，其中名為Jynneos的疫苗，已緊急運送到有確診病例的各州。