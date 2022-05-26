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助長鴉片類藥物危機 2藥廠達1.6億元與西維州和解

記者張聲肇／綜合報導
西維吉尼亞州政府控告Teva和AbbVie兩家製藥廠助長鴉片藥劑危機官司，兩造達成1.6億元的臨時和解協議。圖為西維州檢察長莫瑞西說明各項和解內容。(美聯社)
西維吉尼亞州政府控告Teva和AbbVie兩家製藥廠助長鴉片藥劑危機官司，兩造達成1.6億元的臨時和解協議。圖為西維州檢察長莫瑞西說明各項和解內容。(美聯社)

西維吉尼亞州檢察長莫瑞西(Patrick Morrisey)25日宣布，州政府控告Teva和AbbVie兩家製藥廠助長類鴉片藥劑危機官司，兩造達成1.6億元的臨時和解協議，法官同意雙方在未來幾周內，協商出完整的和解方案。

為期七周的審判自4月4日開始，被告在法庭結辯即將展開之際，同意接受這暫時和解方案。莫瑞斯說，「今天確實是本州一個大日子。」兩家藥廠被控淡化類鴉片藥劑致癮的害處，誇大其好處。

雙方協議的1.615億元和解金，1.345億元將繳給西維州政府，Teva另外提供價值2700萬元的「解毒劑」Narcan。Narcan可幫助病患戒除類鴉片癮，恢復正常呼吸能力，從昏迷中恢復知覺。

莫瑞西說，政府願意和解的主要理由是緩解藥害風險。「如果要把官司打到審判結束，我們可能贏，我也認為會贏，當然，沒人敢保證。可是，我們可能就得面臨五年的上訴，五年之內，沒有任何(可幫助病患的)資源可用。」

他說：「我要確定，我們現在就能著手解決問題，現在就有足夠的資源，針對類類鴉片藥劑濫用，可以妥善處理。」

莫瑞西2月提出本案和解計畫，包括把和解金的72.5%撥給非營利基金會，分頭解決類類鴉片藥劑相關的官司，24.5%撥給地方政府，3%歸州政府。基金會11名董事，五名由州政府委任，全州6區各派一名代表。董事必須具備心理健康、藥物濫用、執法等背景。

上月，西維州與嬌生製藥公司子公司詹森藥廠(Janssen Pharmaceuticals Inc. )達成9900萬元和解協議。西維州過度使用藥物死亡人數冠全國，藥物危機持續長久，檢方說詹森藥廠不無責任。

本案還未開審，莫瑞西辦公室就宣布與另一被告藥廠Endo Health Solutions達成2600萬元的和解協議。

維州 西維吉尼亞州 嬌生

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