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為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生

編譯陳韻涵／綜合25日電
第二批從歐洲送來的奶粉25日抵達華盛頓杜勒斯國際機場，拜登夫人(左)在機場致辭。(美聯社)
第二批從歐洲送來的奶粉25日抵達華盛頓杜勒斯國際機場，拜登夫人(左)在機場致辭。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長卡利夫(Robert Califf)25日在眾院作證，指出產配奶粉的亞培(Abbott)密西根州工廠的環境「超乎尋常的不衛生」。

拜登政府為解決國內配方奶粉短缺所推動的「空運配方奶行動」(Operation Fly Formula)計畫第二批空運100萬罐特殊配方奶粉，25日運抵杜勒斯(Dulles)國際機場，第一夫人到場接機並致詞。

這批配方奶粉貨運包含10萬磅過敏兒特殊配方奶粉，大多數將送往醫院並提供給持有處方箋的家庭，另外200萬罐英國肯德爾營養(Kendal Nutricare)製造的配方奶粉會在6月初抵美。

全美嬰幼兒配方奶粉短缺肇因於亞培部分奶粉汙染而大規模召回，但專家認為，嬰兒必需品供應弱不堪擊，還根源於數十年來只開放少數企業生產的錯誤政策。

卡利夫25日在眾院作證，他形容亞培密州史特爾吉斯(Sturgis)工廠多處孳生細菌，關鍵設備破裂，屋頂漏水，積水，以及員工未充分洗手清潔等，「勘驗結果非常震驚，令人關切。」

FDA在該工廠發現五處設施被克羅諾桿菌(Cronobacter)感染後，2月勒令該廠關閉；亞培可望於6月4日重啟工廠。

美聯社報導，政府規範旨在確保嬰幼兒配方奶粉供應無虞且價格可負擔，但在拜登政府下令緊急從歐洲進口配方奶粉後，既有的相關規範被放大檢視。

供應鏈顧問公司Resilinc執行長瓦基勒(Bindiya Vakil)說：「全世界都有安全的優質嬰幼兒配方奶粉，但我們無法取得，因為沒有進口檢驗的基本配套措施。」

眾院25日召開三場聽證會，傳喚亞培高層官員、政府監察員和外部專家共同出席，會議焦點將著重於改變政府自1980年代以來未更新的安全與契約規定，相關規範獨惠大型國產製造商。

嬰幼兒配方奶粉是不受全球化影響的少數國產產品之一，高達98%的供給量由國內製造商生產自足。

產業數據顯示，四大企業穩占嬰兒配方奶粉市場約90%，分別是亞培、利潔時(Reckitt)、雀巢(Nestle)和百利高(Perrigo)。

眾院 拜登 FDA

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