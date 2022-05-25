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美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

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美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

記者胡玉立／綜合報導
自幼分別被美國和加拿大家庭領養的一對中國姐妹，25日應邀擔任美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目的嘉賓，總算第一次碰面。(截屏自ABC電視畫面)
自幼分別被美國和加拿大家庭領養的一對中國姐妹，25日應邀擔任美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目的嘉賓，總算第一次碰面。(截屏自ABC電視畫面)

一對自幼分別被美國和加拿大家庭收養的中國姊妹，其中一人透過DNA檢測，在兩年前找到了失散將近20年的另一人。一年多來，她一直透過線上相見，25日應邀擔任美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目的嘉賓，總算第一次實體相見，公開細述這場人生難得的「久別重逢」。

妹：覺得生命少一個人

現年20歲的漢娜·羅利(Hannah Raleigh)，13個月大時被美國家庭自中國領養，在芝加哥長大。羅利在節目中說，她對親生家庭一無所悉，但「總覺得自己的生命中少了一個人」，「我小時候一直覺得，自己應該有個哥哥或姊姊才對」。

2020年12月，羅利決定使用23andMe的DNA測試，結果令她大吃一驚；測試顯示她有一個DNA相配對的姊姊；「所有想法在我腦海中閃過，我有點慌，但最後還是決定發簡訊給她，」羅利說：「更令人驚訝的是，大約20分鐘後，她就回覆了。」

現年25歲的莉米亞·拉瓦特(Limia Ravart)是被加拿大魁北克省的一個家庭自中國收養。她在節目中說，2021年1月她收到23andMe傳來的電郵通知，說她有個DNA相符的妹妹，當時她一度不知道如何是好。

姊：相認電郵讓我震驚

拉瓦特表示，她以前做的DNA測試結果並未顯示任何相近的配對。但在收到羅利傳來的電郵時，羅利「第一句話就寫道：『嗨，顯然，我們是親生姊妹。』我真的很震驚。收到電郵後，整晚都無法入睡。」

但自從這對姊妹透過網路聯繫以後，她們每周都以FaceTime通話，關係迅速發展，去年冬天還交換了聖誕禮物。與此同時，她們也發現彼此有很多共同點。

拉瓦特說：「首先，我們看起來很像，和家人都很親近。」羅利則說：「我們的時尚感很相似，就連喜歡的食物也很像。宵夜都不是冰淇淋，而是爆米花或薯條。」

對羅利來說，有機會親自碰面是「一生一次的事」，雙方家人也都非常支持她倆相見；「當我們告訴他們時，他們都非常高興，完全沒有任何擔憂或抱怨。他們也都希望我們能見到面。」

將繼續相聚、互訪家人

拉瓦特說，她們計畫繼續相聚；「下個月，羅利將第一次來蒙特婁見我的家人，我會帶她參觀蒙特婁。我們還說要一起去紋身，圖案要相互匹配。」

兩人見面後，還準備去多明尼加共和國(Dominican Republic)五星級度假村Margaritaville Island Reserve Cap Cana共度驚喜假期，屆時這對親姊妹將有機會更加了解彼此。

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