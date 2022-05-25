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沒人發覺？美再開烏克蘭防務會議 烏國旗「全部倒掛」

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部前一天跟東歐國家的軍事領導人舉行視訊會議，但在這段期間，似乎沒有人注意到，在他們身後的烏克蘭國旗沒有正確擺放，而且「全部」倒掛。(美聯社)
美國國防部前一天跟東歐國家的軍事領導人舉行視訊會議，但在這段期間，似乎沒有人注意到，在他們身後的烏克蘭國旗沒有正確擺放，而且「全部」倒掛。(美聯社)

商業內幕24日報導，美國國防部前一天跟各國軍事領導人舉行第二次烏克蘭防務會議，但在這段期間，似乎沒有人注意到，放在奧斯丁身後的烏克蘭國旗沒有正確擺放，而且「全部」倒掛。

根據五角大廈線上發布的影像與攝影記者拍下照片，在美國國防部長奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利上將與國防部俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務副助理部長庫珀（Laura Cooper）所主持的Zoom會議中，美國星條旗與烏克蘭國旗就在3人後面的牆前交叉擺放，可以明顯看到理應「上藍下黃」的烏克蘭國旗被倒掛，變成將黃色一半置於上面，而非正確的藍色一半放在上面。

據報導，奧斯汀23日召開第二次烏克蘭防務會議時，與會者包括來自44個其他國家的官員，以及烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）跟他的國防團隊。五角大廈並未立即回應商業內幕發出的置評請求。

維基百科記載，烏克蘭國旗的藍色代表天空與海洋、象徵自由與主權，黃色代表麥田、象徵悠久的農業歷史。藍黃雙色為烏國傳統顏色，源自藍盾黃獅徽章。這面藍黃雙色旗幟自1848年「民族之春」（Spring of Nations）革命就已獲得採用，1918年首度獲得短命的西烏克蘭人民共和國（West Ukrainian People's Republic）正式定為國旗，但加盟前蘇聯後遭到取締，直到烏克蘭1991年脫離蘇聯獨立後，才又正式恢復使用藍黃雙色國旗。

烏克蘭 國防部 五角大廈

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