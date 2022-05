司法部更新政策 地方執法用武過度 聯邦探員須制止

司法部18年來首次更新使用武力政策,告知聯邦探員若看到其他執法人員過度運用武力時有義務介入。圖為佛洛伊德2020年5月25日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市被警員持槍勒令下車。(美聯社)

在非裔青年佛洛伊德 (George Floyd)遭白人警察 跪頸身亡事件兩周前前,司法部 宣布更新使用武力政策,告知聯邦探員若看到其他執法人員過度運用武力時有義務介入,藉此回應多年來警察失手殺人的抗議聲浪。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)20日透過備忘錄發布這項新政策,通知所有執法人員;政策定7月19日實施,但不強制聯邦與地方員警配合,或任何司法部轄區以外的機構配合。

「華盛頓郵報」取得這份四頁備忘錄的副本,由聯邦調查局(FBI)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)、緝毒局(DEA)、聯邦法警局(U.S. Marshals Service),以及監獄局(Bureau of Prisons)局長共同簽署。

加蘭德寫道,這項指南的目的在於統一司法部轄下機構的官方政策,同步當前聯邦執法培訓和實踐措施。

備忘錄寫道:「人員會接受訓練,得以辨識並及時採取行動,義務介入避免或阻止同事採取過度武力,或任何違反憲法、聯邦法、各部門用武政策的行為。」

2020年明尼蘇達州非裔青少年佛洛伊德(George Floyd)遭白人員警跪頸身亡,執法團體多年來積極建議使用「義務介入」(duty to intervene)措辭,如今終於成為白紙黑字。

在加蘭德發布新政策之前,司法部的使用武力政策自2004年以來都沒有更新。

加蘭德的備忘錄言明,聯邦執法官員若看到有人需要醫療協助,有義務採取行動,「員警會接受訓練,必須辨明並及時採取行動,義務要求或提供適當醫療協助」。

聯邦執法人員協會(Federal Law Enforcement Officers Association)主席科斯米(Larry Cosme)表示,這項政策沒有說明任何特定事件,只是更大規模更新規範和指南的一小部分。

科斯米說:「這是政策現代化,需要能夠反映本國現況,每位員警都是好警察,試圖盡其所能做好工作,而(新指南)強化男女執法同仁已經在做的事。」