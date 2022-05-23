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什麼都漲價 保母費跟漲 時薪可達30元

編譯陳韻涵╱綜合22日電
父母在疫情間照顧幼兒壓力很大，但請保母的時薪又漲價。(美聯社)
父母在疫情間照顧幼兒壓力很大，但請保母的時薪又漲價。(美聯社)

萬物皆漲，新冠肺炎疫情期間受夠照顧孩子壓力的家長發現，保母費用也漲價，而且合適的保母並不好找。

華爾街日報」報導，麻州19歲少女艾瑪‧夏坎斯基(Emma Sharkansky)表示，目前當保母的時薪約30元，同比幾年前只有12元。

保母媒合平台「斑比諾」(Bambino)創辦人格林(Sean Greene)表示，30元的時薪費率在幼兒照顧的薪酬範圍屬於極端，但對於部分青少年可領到如此高薪，他並不意外。

早在疫情之前，通膨就已讓保母費用增加約2%；2021年漲約7%，今年飆升12%。

格林說，因為勞力短缺，只要能上班的保母就能領到高費率，且千禧世代的家長顯然更願意付費請保母照顧小孩。 

聯邦數據顯示，現在是青少年進入保母職場的好時機；勞工部數據顯示，16歲到19歲的失業率為10.2%，這是1950年代以來最低，這表示只要願意進入職場的青少年都能找到工作。

數據顯示，16歲到19歲的青少年每周可賺566元，若以時薪28元計算相當於每周工作20小時。

考量今夏經濟可能衰退，現在是年輕人找工作的好時機。

疫情 勞工部 華爾街

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