我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

納稅人領取退稅遭耽擱 國稅局7月起付5%利息

記者顏伶如╱綜合報導
國稅局已宣布，領取退稅如果遭到耽擱，從7月起將給納稅人5%保證利息。(美聯社)
國稅局已宣布，領取退稅如果遭到耽擱，從7月起將給納稅人5%保證利息。(美聯社)

國稅局(IRS)已宣布，領取退稅如果遭到耽擱，從7月起將給納稅人5%保證利息；國稅局上一次為退稅延遲領取調高利息是在今年4月生效，利息為4%。

對於企業稅退稅遲領，國稅局也將加計4%利息，退稅款項發放不足將加計5%利息，企業退稅嚴重少領則將以7%利息計算。

發給納稅人的退稅遭到耽擱，使得聯邦政府經常耗資數十億元繳付利息。非黨派國會獨立監督機構「審計處」(GAO)今年4月公布報告指出，國稅局在過去七個會計年度裡，因為退稅遲發而付出將近140億元利息。

審計處估計，光是在2021會計年度當中，退稅遲發而衍生的利息就有33億元。

審計處在報告中指出，對於退稅延誤的利息問題，國稅局並沒有檢討、監控，也沒有排解問題，國稅局也因此錯失減少利息開銷的機會。

新冠疫情發生後，國稅局各地辦公室紛紛暫時關閉，並將人力資源調度處理發放兒童抵稅津貼等疫情福利措施，退稅遲發的案件在疫情期間因此激增，累計高達數千萬筆。

根據法律規定，國稅局有45天時間可以處理退稅。國稅局表示，約有90%的退稅都在3周之內便完成發放。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)在眾院歲出入小組委員會聽證會上說，國稅局有1300萬筆退稅仍未處理，另外有2600萬筆退稅還需要國稅局採取進一步動作，就在同一時間，國稅局電話服務接聽機率幾乎創下歷史新低。

某些民主黨人士主張，應為國稅局增加經費。

參院金融委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)今年4月曾指出，如果民眾對國稅局客服品質不佳而感到挫折，就應該責怪共和黨長年刪減國稅局預算，導致國稅局變得沒能力滿足民眾的期望。

國稅局 退稅 疫情

上一則

開刀未付30萬醫療費 科羅拉多婦人遭提告 法官撤銷帳單

下一則

美南浸信會 掩蓋神職人員性醜聞 高層還打壓、抹黑受害者

延伸閱讀

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息
稅務漫談／稅表處理時間延長了（下）

稅務漫談／稅表處理時間延長了（下）
稅務漫談 / 稅表處理時間延長了（上）

稅務漫談 / 稅表處理時間延長了（上）
免費報稅服務 僅3%納稅人使用

免費報稅服務 僅3%納稅人使用

熱門新聞

根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
周文偉為台中一中32屆畢業生，圖為當年的畢業紀念冊。圖／讀者提供

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

2022-05-17 15:00
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

2022-05-17 09:07
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
牧師Jason Aguilar與牧師張宣信(右)相擁。(美聯社)

圖輯／南加教會為死傷者守夜 張牧師歷劫後現身

2022-05-17 16:08
專家表示，Omicron變種病毒不僅更容易使人重複確診，還會縮短先前染疫抗體的保護期。(美聯社)

確診康復者別高興的太早 抗體保護期縮短 紛又染疫

2022-05-16 12:46

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包