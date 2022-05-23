納稅人領取退稅遭耽擱 國稅局7月起付5%利息

國稅局已宣布，領取退稅如果遭到耽擱，從7月起將給納稅人5%保證利息。(美聯社)

國稅局 (IRS)已宣布，領取退稅 如果遭到耽擱，從7月起將給納稅人5%保證利息；國稅局上一次為退稅延遲領取調高利息是在今年4月生效，利息為4%。

對於企業稅退稅遲領，國稅局也將加計4%利息，退稅款項發放不足將加計5%利息，企業退稅嚴重少領則將以7%利息計算。

發給納稅人的退稅遭到耽擱，使得聯邦政府經常耗資數十億元繳付利息。非黨派國會獨立監督機構「審計處」(GAO)今年4月公布報告指出，國稅局在過去七個會計年度裡，因為退稅遲發而付出將近140億元利息。

審計處估計，光是在2021會計年度當中，退稅遲發而衍生的利息就有33億元。

審計處在報告中指出，對於退稅延誤的利息問題，國稅局並沒有檢討、監控，也沒有排解問題，國稅局也因此錯失減少利息開銷的機會。

新冠疫情 發生後，國稅局各地辦公室紛紛暫時關閉，並將人力資源調度處理發放兒童抵稅津貼等疫情福利措施，退稅遲發的案件在疫情期間因此激增，累計高達數千萬筆。

根據法律規定，國稅局有45天時間可以處理退稅。國稅局表示，約有90%的退稅都在3周之內便完成發放。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)在眾院歲出入小組委員會聽證會上說，國稅局有1300萬筆退稅仍未處理，另外有2600萬筆退稅還需要國稅局採取進一步動作，就在同一時間，國稅局電話服務接聽機率幾乎創下歷史新低。

某些民主黨人士主張，應為國稅局增加經費。

參院金融委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)今年4月曾指出，如果民眾對國稅局客服品質不佳而感到挫折，就應該責怪共和黨長年刪減國稅局預算，導致國稅局變得沒能力滿足民眾的期望。