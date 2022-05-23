極端氣候威脅 多地今夏恐被迫分區停電

受到氣候變遷影響，極端氣候恐在今夏造成用電危機，導致大規模停電。圖為加州一處電廠。(美聯社)

受到氣候變遷影響，預料今夏幾乎全國每一寸本土土地都將特別高溫 ，公用事業業界也示警，極端氣候恐在今夏造成用電危機，導致大規模停電等，其中在密西西比河的中西部上游及中南部地區，以及本土西岸、西南岸及德州 等地，屬於風險較高的地區，可能受影響的人數達到數百萬計。「

有線電視新聞網(CNN)報導，依據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)氣候預測中心的最新預測，今年夏天幾乎全國都會經歷高於往年平均的溫度；北美電力可靠度公司(NERC)則在「2022年夏季電力可靠度評估」中示警，今年夏季全國許多地區可能將發生大規模停電的情事。

熱浪 造成電網崩潰的主要原因供電吃緊，因為飆高溫後會讓用電需求激增，但另一方面，熱浪導致的乾旱又會降低發電量；如果供電無法滿足用電需求，為避免電網受到長期傷害，業者只能被迫分區停電。

除乾旱之外，供應鏈危機及野火，也可能近一步加劇供電壓力。

NERC經理歐爾森(Mark Olson)表示，電力業者都會為夏季的到來做好準備，今年北美地區的業者也都有足夠的發電能力滿足用戶需求，但是極端的氣候及乾旱，仍可能出現一些反常的事情，造成嚴峻的供需壓力。

NERC指出，密西西比河中西部上游及中南部地區面臨分區停電的風險最高，因為這些地方的老舊發電廠正步入退役階段，而且去年12月的龍捲風災情破壞一條關鍵輸電網路，而這條網路尚未修復完成，顧這些地方恐怕較難承受用電需求激增。

此外，西岸及西南岸地區，以及德州，也屬風險正在上升的地方。

極端氣候不只造成極端高溫，也造成極端低溫，後者曾在去年2月造成德州用電需求創歷史新高，但同時因為天然氣供給不足及發電機過冷而運作不順，導致發電不足而被迫限電，結果有200多人因為失溫而死。