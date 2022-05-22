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甲骨文共同創辦人艾里森 曾參加推翻大選結果電話會議

記者顏伶如╱綜合報導
美國軟體大廠甲骨文創辦人艾里森，2019年檔案照。(Getty Images)
美國軟體大廠甲骨文創辦人艾里森，2019年檔案照。(Getty Images)

根據法院紀錄及一名與會人士透露，2020年大選結束後不久，甲骨文公司(Oracle)共同創辦人、億萬富豪艾里森(Larry Ellison)參加了一場為推翻大選結果共謀策略的電話會議，商量如何質疑選票的合法性。

這場2020年11月14日舉行的電話會議，參加者包括共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)、福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)、川普私人律師塞庫洛(Jay Sekulow)以及保守派非營利組織「真實選票」(True the Vote)委託律師巴布(James Bopp Jr.)。

總部位於德州的「真實選票」組織散布的大規模選舉舞弊指控，後來都被證實為空穴來風。「真實選票」組織曾以尋找違法投票證據為由，提出四起訴訟案件。

艾里森參加推翻大選結果的電話會議討論，令外界看到企圖為川普敗選翻盤的挺川勢力，某些成員來自外界先前不知道的背景。來自政治圈、媒體圈、法律界重量級人物聯手獻計，在2020年大選過後為川普尋找推翻投票結果的各種方式，艾里森成了加入其中的科技產業富豪首例。

甲骨文公司發言人並未回應媒體採訪要求。

2020年11月14日晚間，「真實選票」組織創辦人凱薩琳‧恩格爾布雷希特(Catherine Engelbrecht)寫信給一名捐款者時指出，巴布當晚稍早參加了一場電話會議，與會者包括塞庫洛、葛理漢、漢尼提以及艾里森。她也說，巴布在會中說明「真實選票」組織的工作內容，與會人士則要求巴布盡快提出初步報告，以便做為內部動員之用，「這部分就是我現在正在做的」。

根據「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，艾里森在全球最富有排行榜上名列第11，個人淨資產約有850億元。

前總統川普任內，艾里森成為頗具影響力的政治掮客，2020年間曾在位於加州科切拉谷地(Coachella Valley)的自家豪宅為川普舉行募款活動。艾里森捐助給共和黨候選人及各種政治行動委員會的政治獻金高達數百萬元。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)登記顯示，艾理森捐款對象包括葛理漢。

2020年裡，甲骨文公司與聯邦衛生部合作，向醫師搜集以治療瘧疾藥物「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine，HCQ)為感染新冠病毒患者治療的結果。川普曾大力稱讚「羥氯奎寧」對新冠病毒的療效，

2020年秋季，川普曾稱讚甲骨文公司是「一家很棒的企業」，有機會買下熱門影音平台抖音(TikTok)。不過併購計畫後來並未成案。

川普 甲骨文 羥氯奎寧

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