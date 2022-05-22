我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

密州湖畔罕見龍捲風災 已2死逾40傷 許多人是頭一回見到

編譯洪毅／綜合21日電
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為當地民宅完全被摧毀。(美聯社)
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為當地民宅完全被摧毀。(美聯社)

位於密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德(Gaylord)20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情，截至21日止，搜救人員已證實至少2人死亡、逾40人受傷。學者指出，當地的地理環境讓龍捲風不易產生，當地居民對此災難，至感震驚。

龍捲風行經蓋洛德後，留下滿是各種碎片的道路，電線桿上的電線散落各處，許多車輛遭到吹翻，部分建築物嚴重受損；密西根州警局表示，目前已知此災情至少造成2人死亡、逾40人受傷。

T密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖...
T密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為被強風吹倒，連根拔起的紅松樹，壓垮艾略特的轎車。(美聯社)

有4200居民的蓋洛德位於五大湖區，還有「阿爾卑斯山村」(Alpine Village)之稱，其早春湖面甚為寒冷，不具備龍捲風生成的條件；但是今年的蓋洛德空氣顯得特別溫暖而潮濕，因此冷鋒從威斯康辛州南移、與之發生碰撞後，讓龍捲風生成。

蓋洛德上一次遭遇龍捲風是在1998年，國家氣象局氣象學者凱瑟(Jim Keysor)表示，對許多住在蓋洛德的年輕人或孩童來說，遇到像這樣的龍捲風災情還是此生頭一回。

龍捲風行經蓋洛德後，路上滿是各種碎片，電線桿上的電線散落各處，許多車輛被吹翻。(...
龍捲風行經蓋洛德後，路上滿是各種碎片，電線桿上的電線散落各處，許多車輛被吹翻。(美聯社)

一名15歲的店員就說，她起初收到龍捲風警報時，並沒有把這當回事，因為當時外面的天氣看起來彷彿只是要來一場「暴風雨」；直到兩分鐘後，同事的母親奔進店內，堅持要求他們與顧客一起走避才逃過一劫。

也有民眾在戶外時，看到黑色的龍捲風就在眼前，於是急忙到室內場所躲避，讓他感到身體「腎上腺素狂亂分泌」；也有民眾從室內走出，看到窗戶被龍捲風吹走，汽車車頂被掀起來，而因此感到「不可置信」，也對自己能夠活下來感到慶幸。

至於蓋洛德市長薛拉德(Todd Sharrard)則說，這是他此生中第一次見到這樣的災難，因此他一時仍不知道該做何表達。

密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為...
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為當地民宅完全被摧毀。(美聯社)

龍捲風 密西根州 汽車

上一則

甲骨文共同創辦人艾里森 曾參加推翻大選結果電話會議

下一則

拒接種新冠疫苗 空軍官校3畢業生不准服役

延伸閱讀

再增1死…密州湖畔罕見龍捲風災 已2死逾40傷

再增1死…密州湖畔罕見龍捲風災 已2死逾40傷
大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風

大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風
密西根州北部發生罕見龍捲風災 已1死逾40傷

密西根州北部發生罕見龍捲風災 已1死逾40傷
龍捲風侵襲德國西部 30多人受傷

龍捲風侵襲德國西部 30多人受傷

熱門新聞

美國民眾無論如何都要出遊的心態，正好協助美國航空公司順勢調漲機票價格。 路透

再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票

2022-05-14 15:44
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的兇手為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。取材自臉書

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

2022-05-14 19:45
周文偉為台中一中32屆畢業生，圖為當年的畢業紀念冊。圖／讀者提供

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

2022-05-17 15:00
一款居家快篩試劑顯示檢測結果呈現陰性。居家快篩省去民眾排長龍苦等做PCR核酸檢測的麻煩，但隨著美國快篩試劑使用普及化，問題也開始浮現。 路透

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

2022-05-14 07:35
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

2022-05-17 09:07

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道
俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產