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因疫情停辦兩年 華府龍舟賽吸引數百人與會

記者張文馨／華盛頓報導
華府龍舟賽21日在波多馬克河再度舉行，吸引數百人參賽。華盛頓記者張文馨／攝影
華府龍舟賽21日在波多馬克河再度舉行，吸引數百人參賽。華盛頓記者張文馨／攝影

因疫情停辦兩年的華府龍舟賽，21日在波多馬克河再度舉行，台灣駐美代表蕭美琴到場剪綵、為龍舟點睛並替選手加油，兩位駐美處副代表王良玉和鄭榮俊分別擔任龍舟鼓手和槳手，參與競賽。

主辦單位表示，今年龍舟賽共吸引800多人參賽，蕭美琴身穿T恤和球帽，與美國國務院全球公共事務局代理助卿包日強（Richard Buangan）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、捷克駐美大使柯蒙尼契克（Hynek Kmonicek）、斯洛伐克駐美大使雅沃爾契克（Radovan Javorcik）、立陶宛國會外委會成員帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）、立陶宛國會國安暨國防委員會主席卡斯基烏納（Laurynas Kasciunas）和立陶宛駐美公使史普考斯卡斯（Dovydas Spokauskas）等人共同剪綵。

影片來源：華盛頓記者張文馨

駐美代表處今年共有7支隊伍參賽，包含政治組、國會組、新聞組、領務組、行政組、駐美處軍團，和法務部調查局及內政部警政署刑事警察局，國會組邀請國會助理、新聞組有外國媒體記者，調查局隊伍則有美國執法官員和各國駐華府的執法聯絡官；此外，有數支當地的龍舟隊伍也報名參賽，選手們頂著約35度的高溫奮力划槳穿梭河面，爭取最佳成績。

因疫情停辦兩年的華府龍舟賽，21日在波多馬克河再度舉行，駐美代表蕭美琴到場剪綵、...
因疫情停辦兩年的華府龍舟賽，21日在波多馬克河再度舉行，駐美代表蕭美琴到場剪綵、為龍舟點睛並替選手加油。華盛頓記者張文馨／攝影
華府龍舟賽21日在波多馬克河再度舉行，吸引數百人參賽。華盛頓記者張文馨／攝影
華府龍舟賽21日在波多馬克河再度舉行，吸引數百人參賽。華盛頓記者張文馨／攝影
因疫情停辦兩年的華府龍舟賽，21日在波多馬克河再度舉行，駐美代表蕭美琴到場剪綵、...
因疫情停辦兩年的華府龍舟賽，21日在波多馬克河再度舉行，駐美代表蕭美琴到場剪綵、為龍舟點睛並替選手加油。華盛頓記者張文馨／攝影
華府龍舟賽21日在波多馬克河再度舉行，兩位駐美處副代表王良玉（前排右一）和鄭榮俊...
華府龍舟賽21日在波多馬克河再度舉行，兩位駐美處副代表王良玉（前排右一）和鄭榮俊（前排右二）分別擔任龍舟鼓手和舵手，參與競賽。華盛頓記者張文馨／攝影

立陶宛 華府 國務院

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