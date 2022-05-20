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遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

編譯羅方妤／即時報導
世界首富馬斯克近期遭一名女性空服員指控，於2016年在私人飛機上對她進行性騷擾，但馬斯克本人矢口否認。Getty Images
世界首富馬斯克近期遭一名女性空服員指控，於2016年在私人飛機上對她進行性騷擾，但馬斯克本人矢口否認。Getty Images

美國商業內幕（Business Insider）網站和報導，世界首富馬斯克近期遭一名女性空服員指控，於2016年在私人飛機上對她進行性騷擾，事後馬斯克創辦的航太公司SpaceX還在2018年支付她約25萬美元當封口費。馬斯克19日推文駁斥這些指控，並聲稱這些指控是在干擾他收購社群媒體推特（Twitter）及出於政治動機。

這名疑似受到馬斯克性騷擾的女性空服員告訴友人，馬斯克2016年搭乘私人飛機前往英國倫敦途中，涉嫌「對她暴露他勃起的生殖器」，並撫摸她的大腿，還告訴她如果願意對他從事「色情按摩」，會買給她一匹馬。

商業內幕指出，這名空服員拒絕馬斯克後，班次明顯減少，讓她有種自己受罰的感覺。她2018年對SpaceX人力資源部門提出投訴，簽署不提出訴訟及透露馬斯克與其相關業務的協議，拿到25萬美元的封口費。

美國CNBC報導，馬斯克19日推文稱，這些針對他的「蠻橫指控」都不是真的，「顯然這些指控的唯一目的是干擾我收購推特」，「如果我有性騷擾的傾向，那麼在我30年來的職業生涯中，不可能只曝光這麼一起事件」，他還稱這個指控充滿政治動機。

馬斯克反覆聲稱，他因為政治觀點受到攻擊，他曾表示過去曾投給美國民主黨，但他從今起將改投共和黨。

馬斯克 性騷擾 推特

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