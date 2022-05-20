「何不餵母乳」 無法餵哺、職業婦女 最討厭這種說法

芝加哥居民法布里（左，與女兒）最近必須開車四處尋找供應短缺的嬰兒配方奶粉，她說那些不明白她為什麼不能餵母乳的人的評論，令她很困擾。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)等主要醫療機構建議嬰兒出生前六個月進行純母乳餵養， 「母乳最好」的說法，由是而生；但母乳餵養並非人人奏效，隨著配方奶粉供應持續短缺的，這種口號更增加某些父母的壓力。

34歲、家住芝加哥 的法布里(Morgan Fabry)最近必須開車四處尋找供應短缺的嬰兒配方奶粉，她說那些不明白她為什麼不能餵母乳的人的評論，令她很困擾；她忍不住說：「其實，有餵最好。我被那些說：『餵母乳就好的人』激怒了。」

對住在俄亥俄州 的琪妮(Corryn Chini)來說，家裡的配方奶粉還夠一兩星期，但她仍感到內疚，因為打從2018年生下第一個孩子以來，她就擺脫不了無法成功餵母乳的失敗感受。

她說：「母乳餵養是一場巨大的鬥爭，我沒有成功，因此感到非常內疚，我一直無法分泌產出足夠份量。當我有第二次機會時，我以為自己可以辦到，但我又再一次失敗了。」

母乳餵養存在各種障礙，包括嬰兒或媽媽醫療問題及工作和生活條件，都有可能；美國兒科學會母乳餵養小組主席費德曼-溫特(Lori Feldman-Winter)表示，建議頭六個月純母乳餵養對大多數嬰兒來說是安全的，但滿足這些建議可能「非常具挑戰性」；例如，患有稱為「經典半乳糖血症罕見疾病」嬰兒無法代謝母乳中的糖分，需要用配方奶餵養。

醫界也不建議愛滋病毒攜帶者或接受癌症 治療的母親使用母乳餵養。此外，純母乳餵養對職業女性來說很困難，她們必須全天反覆擠奶。

「女性低薪按小時計工資的工作中，面臨的障礙更大，支持她們繼續母乳餵養的支持通常更少，」費德曼-溫特說：「壓力會釋放一種荷爾蒙，使產奶變得困難。」

美國有數以百萬計嬰兒依賴配方奶粉，這是推薦給非純母乳餵養嬰兒的唯一營養來源。